تصدير أسمنت أبيض وصودا كاوية إلى لبنان عبر ميناءي العريش وغرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة ANITA القادمة من لبنان والتى ترفع توجو ويبلغ طولها 89 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لشحن 3850 طن أسمنت أبيض إلى لبنان .



كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة IVYAN التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 110 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 6250 طن صودا كاوية من الميناء.



وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.