براءة نصر أبو العباس أحمد من تهم تلقي وعرض رشاوي لتخفيض المستحقات الضريبية

نشر موقع صدى البلد الإخباري، في وقت سابق خبر يخص إصدار أمر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القضية المعروفة باسم (رشوة ضرائب للشركات المساهمة) والمتهم فيها مسئول بمصلحة الضرائب للشركات المساهمة وثلاثة أخرين لمحكمة الجنايات باتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية مقابل تخفيض المستحقات الضريبية وذلك بتاريخ 19/3/2019 .

ومنذ فترة قضت محكمة جنايات القاهرة في القضية سالفة الذكر في جلسة 14/7/2019 حضورياً ببراءة نصر أبو العباس أحمد، مما أسند إليه من اتهام.

لذا لزم التنوية وذلك من منطلق الشفافية والمصداقية المعهودة عن موقعنا الإخباري لدى متابعيه.