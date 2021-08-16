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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرعي يستعد لطرح أغنية "مرتاحة" من ألبومه الجديد

المغني الأردني الفرعي
المغني الأردني "الفرعي"

يستعد الفنان الأردني الفلسطيني طارق أبو كويك المعروف بلقب "الفرعي"، لإطلاق أجدد أعماله الغنائية "مرتاحة" وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد، وذلك بشكل فيديو كليب خلال أيام. 

 

تفاصيل ألبوم الفرعي الجديد

 

ويدشن "الفرعي" عبر هذه الأغنية انطلاقة فنية متجددة خلال موسم الصيف، تمهيدا لإطلاق ألبومه الغنائي على الجيتار الجديد "ناس من خشب"، والذي يأتي ضمن ثلاثية مشروع ألبوماته "الخشبية"، المعتمدة على تقديم أغانيها بالاتكال على الغناء وعزفه على الجيتار الخشبي "أكوستيك"، بداية من ألبومه الأول "صوت من خشب" الذي رأى النور منذ 9 سنوات، كما يأتي بعد 4 أعوام من النجاح الجماهيري الذي لاقى الألبوم الثاني من الثلاثية؛ "الرجل الخشبي".

 

عن ذلك، قال الفنان طارق أبو كويك إن أغنية "مرتاحة" قد كتبت منذ عدة سنوات، حتى قبل إطلاق أشهر أغنياته "تغيرتي"، حيث تعد الأغنيتان مرتبطتان ببعضهن البعض، رغم أن "تغيرتي" هي التتمة المكمّلة لأغنية "مرتاحة"، رغم إطلاقها قبل الأغنية الجديدة بخمس سنوات،  ورغم أن كل أغنية تنتمي لألبوم منفصل من ثلاثية "الخشب". 

 

كما يعقب ألبوم "الفرعي" المرتقب "ناس من خشب" أصداء النجاح الجماهيري العربي الذي لاقى ألبوم الراب الأخير "لازم تسعة"، الذي جرى إطلاقه في فبراير الماضي، ويستكمل خلاله طارق أبو كويك فكرة ثنائية الراب والغناء، حيث يطلق ألبوم غنائي يليه بألبوم راب وهكذا، في تجربة غنائية غير مألوفة وفريدة من نوعها في العالم العربي،  يثبت خلالها قدرته الفنية على المزج بين الأداء الغنائي وبين كونه مغني راب. 

وينشغل "الفرعي" في الوقت الحالي بتحضير عدة أعمال غنائية مصورّة من الألبوم، تعقب إطلاق أغنية الألبوم الأولى "لو صرخنا"، ويليها بإطلاق كليب "مرتاحة" مساء الجمعة المقبل 20 أغسطس، كما يسعى لإطلاق باقي أغاني الألبوم الجديد فرادى على فترات،  مع تحضيره إلى المزيد من حفلات جماهيرية في العالم العربي وأوروبا خلال العام الجاري بعد نجاح جولته في الأردن وفلسطين.

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