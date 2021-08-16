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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مفاوضات أرامكو السعودية مع ريلاينس الهندية على صفقة بـ25 مليار دولار

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

أفادت تقارير صحفية، أن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع شركة ريلاينس الهندية.

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ووفقا لـ بلومبرج، فأن شركة أرامكو تجري محادثات متقدمة حول صفقة لشراء حصة بنسبة 20% من أنشطة "ريلاينس إندستريز" لتحويل النفط إلى كيميائيات، موضحة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

 

وعقب صدور التقرير، ارتفع سهم شركة "ريلاينس إندستريز"، المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بأكثر من 2% إلى 2197 روبية للسهم الواحد.

 

وفي 2019، أعلنت "ريلاينس"، التي تشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، عن صفقة مع شركة "أرامكو" في إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

 

و في شهر يوليو 2020 قال موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة "ريلاينس إندستريز"، إن خطط المجموعة الهندية لبيع "أرامكو" السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات، قد تأجلت.

وعن سبب تأجيل الصفقة، قال "بسبب ظروف لم تكن متوقعة في سوق الطاقة ووضع فيروس كورونا لم يتحقق تقدم في الصفقة مع أرامكو السعودية وفقا للجدول الزمني الأصلي".

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