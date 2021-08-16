أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنانة سحر عبد الحميد بعد نقلها للمستشفى وتعرضها لأزمة قلبية مفاجئة .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد: "سحر عبد الحميد تحسنت حالتها، وهي تمكث حاليا في العناية المركزة تحت إشراف الأطباء، وتتم متابعة حالتها بصفة مستمرة".

أضاف أشرف زكي: "من الممكن أن تغادر المستشفى غدا ، وسيحدد ذلك الأطباء المعالجين للحالة، ولكن هي تخطت مرحلة الخطورة".

تعرضت الفنانة سحر عبد الحميد الى أزمة صحية شديدة حيث أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة، دخلت إثرها الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة سحر عبد الحميد.

مشوار سحر عبد الحميد

سحر عبد الحميد " ممثلة مصرية تليفزيونية عملت في بعض الأفلام المصرية.

وبدأت نشاطها الفني في نهاية الثمانينيات.

وأدت أدوارا ثانوية مساعدة ونظراً لكونها بدينة.

بعض الشيء يميل أداؤها للطابع الكوميدي ومن أعمالها "يوميات ونيس" عام ١٩٩٨.

وكما شاركت " حكايات زوج معاصر "٢٠٠٣ و " حدائق الشيطان "٢٠٠٦ و " خرم إبره "٢٠١٢.

قدمت دورا بارزا في مسلسل “اهل كايرو” فقدمت شخصية زينب شقيقة صافى(رانيا يوسف) في عام ٢٠١٠.

تفاصيل إصابة سحر عبد الحميد

وكانت الإعلامية ندى رحمي كتبت عبر صفحتها على فيسبوك : "شكرا لكل اللي سأل ماما انحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم"، وعن تفاصيل الأزمة الصحية قالت ندى رحمي "من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان… أمي قلبها تعبان من زمان".

وأضافت ندى رحمي "من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها.. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. أحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا.. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد.. زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها"

وأشارت ندى رحمي "اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين… وزاد رعبي و توتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، أحنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة.. للحظه مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية… ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة… وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا… على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف".