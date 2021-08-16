بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أفاد مصدر مقرب من السلطات الأفغانية أن رئيس البلاد، أشرف غني الذي غادر أفغانستان، أمس الأحد، قد وصل إلى سلطنة عمان ويقيم هناك في الوقت الراهن.



ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، علق المصدر على نفي هذا النبأ من قبل السلطات العمانية واصفا إياه بأنه "رد فعل طبيعي".

وأفادت قناة “كابول نيوز” الأفغانية أمس الأحد، بأن غني وزوجته رولا وشخصين آخرين غادروا كابول إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك.

وكان الرئيس الأفغاني أعلن أمس الأحد بعد دخول مقاتلي حركة طالبان إلى العاصمة، أنه قرر مغادرة البلاد لتجنيبها "المجزرة".