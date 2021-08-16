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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على قدرات فيراري GTC4 وأسعارها في السوق السعودي .. صور

تعرف على قدرات فيراري
تعرف على قدرات فيراري GTC4 و أسعارها في السوق السعودي

تعتبر شركة فيراري الإيطالية واحدة من كبار منتجي السيارات الرياضية والخارقة حول العالم، وتقدم نخبة لامعة من الطرازات القوية التي تتميز بقدراتها الهائلة على التسارع، إلى جانب عنصر الفخامة والأداء المنفرد.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات و أسعار السيارة فيراري GTC4 LOSO موديل 2021 في السعودية.

مواصفات السيارة فيراري GTC4 LOSO موديل 2021

زودت السيارة فيراري GTC4 LOSO موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 3900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 610 حصان، و 760 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 320 كيلومتر في الساعة، و من خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.4 ثانية، حيث تستمد أوامر الانطلاق عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تنقل السرعات عبر منظومة الدفع الخلفي.

وتقدم السيارة فيراري GTC4 LOSO موديل 2021 عبر نسخة أخرى تعتمد على محرك مكون من 12 أسطوانة، سعة 6300 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 690 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 697 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مدعم بخاصية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 335 كم في الساعة.

وتقدر القياسات الهيكلية لـ فيرارى GTC4 LOSO موديل 2021 بنسبة طول تصل إلى 4.922 متر، و بعرض يبلغ 1.980 متر، و 1.383 متر للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تسع لـ 450 لتر، مع قاعدة عجلات بطول 2.990 متر.

إلى جانب اطلالة انسيابية ساحرة تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مفهوم ثنائي الأبواب، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، و حزمة متطورة من وسائل الرفاهية و التحكم، ووسائل مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

أسعار فيراري GTC4 LOSO موديل 2021 داخل السوق السعودي

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 3900 سي سي تيربو بسعر 1,265,000 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل V12 2021 محرك 6300 سي سي بسعر 1,430,000 ريال سعودي.

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