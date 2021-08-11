شاهد .. سباق تسارع بين سيارة فيراري 488 بيستا وأخرى سوبر كار

تعتبر شركة فيرارى من أكثر شركات السيارات إنتاجا للمركبات الخارقة ، حول العالم ، فهي تطل علينا كل فترة لتصدر أصوات محركاتها الخارقة من جديد ، وكأنها تذكرنا انها تمتلك أقوى سيارات خارقة حول العالم .

وهناك الملايين من الشباب يعشقون مشاهدة هذه السيارات الخارقة جنبا الى جنب ، داخل حلبات السباق ، يستمتعون بأصوات زئير محركاتها ، ومؤخرا نشر أحد محبى عالم السيارات سباق تسارع فريد من نوعه تُشارك فيه سيارة فيراري 488 بيستا ضد سيارة سوبر كار .

وظهر خلال مقطع الفيديو مفاجئة كبري، حيث تمكنت السيارة السوبر كار من التفوق على سيارة فيراري في بداية السباق، لكن السيارة الإيطالية الخارقة تمكنت من تعويض البداية السيئة، لتنهي سباق الربع ميل أسرع بـ 0.8 ثانية فقط .

ومن المعروف ان سيارة فيراري ، تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.9 لتر يولد قوة 710 حصان، بينما يولد محرك سيارة سوبر كارت ذي سعة 250 سي سي ثنائي الأشواط قوة 85 حصان، ومع ذلك، فإن 488 تزن ما يقرب من ثمانية أضعاف وزن السوبر كارت، حيث يبلغ وزنها 1,385 كجم، بينما يبلغ وزن السوبر كارت 180 كجم فقط.

و فازت السيارة السوبر كار في اختبار الكبح، وفي اختبار التمايل على أرضية رطبة، تمكنت السيارة السوبر كار من التفوق على سيارة فيراري أيضاً، ولكن في حقيقة الامر والمذهل ان السيارة السوبر كار رخيصة الثمن تنافس سيارة خارقة بأضعاف سعرها ووزنها في سباق تسارع .