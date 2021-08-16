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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب فريال أشرف يكشف مشوارها حتى تحقيق ميدالية أولمبية..فيديو

فريال أشرف
فريال أشرف

قال سيد سالم مدرب اللاعبة “فريال أشرف” الحائزة علي ميدالية بالأولمبياد، أن فريال شاركت في العديد من بطولات الجمهورية وأثبتت كفاءة كبيرة بها، مؤكدا أنه عمل على تلافي الأخطاء والعيوب حتى وصلت للمركز الأول ببطولة القاهرة.

 

وأضاف سيد سالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أننا اعتبر اللاعبة فريال ابنتي، مشيرا إلى إنه أشرف على تدريبها على مدار 11 عاما.

 

 شاركت  في عدد كبير من البطولات العالمية

وتابع سيد سالم، أن فريال شاركت في عدد كبير من البطولات العالمية وكانت تحقق مراكز متقدمة في أي بطولة وحتي قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كنا متأكدين من الفوز بميدالية.

 

وأشار سالم إلى أنه درس نقاط ضعف وقوة كل لاعب في البطولة من المحتمل أن يواجه فريال والمجموعة كانت صعبة للغاية ولكن كنا علي يقين من اجتيازها. 

اولمبياد طوكيو البطلة فريال أشرف الجمهورية 2020 البطولة

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