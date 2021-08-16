المقاولون يفوز 2 - 1 على أسوان في معركة البقاء بالدوري الممتاز

اقتنص فريق المقاولون العرب 3 نقاط غالية على حساب أسوان بهدفين لواحد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري الممتاز.

وافتتح التسجيل للذئاب اللاعب فاروقا في الدقيقة 13، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة في شباك حارس مرمى أسوان.

وسجل لويس هينستروزا الهدف الثاني لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 28 بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق أسوان في الدقيقة 32 بعد العودة لتقنية الفيديو ليتقدم اللاعب أحمد صغيري لينجح في إسكان الكرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 35 فى المركز الـ12 ، بينما تجمد رصيد أسوان عند 27 نقطة فى المركز السادس عشر ليقترب من الهبوط.