ارتفاع ملحوظ فى الزيارات.. مجلس المتحف القومي للحضارة يجتمع برئاسة العناني

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اجتماعا مساء اليوم “الاثنين” برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و ذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

و استهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بتكريم ايناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الاثرية لبلوغها السن القانوني، وتقديم الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف متمنيا لها دوام التوفيق و الصحة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد من الموضوعات منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت تمهيدا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو اعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر ابريل الماضي وحتي الان والتي حققت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا انها في ازدياد.

كما استعرض الاجتماع الانشطة الثقافية والفنية المختلفة و التي نظمها المتحف القومي للحضارة خلال الفترة الماضية.