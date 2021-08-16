نجم بيراميدز : نفذنا تعليمات المدرب وسعداء بحصد الثلاث نقاط

أعرب محمود صابر لاعب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على الجونة، مشيرا إلى أن الفريق ينفذ تعليمات اليوناني تاكيس جونياس ونجح في تحقيق الفوز وحصد ٣ نقاط مهمة في مشوار الدوري.

وأشاد محمود صابر بدور جونياس معه ودعمه ومنحه الثقة المطلوبة في المباريات، مشددا على أنه سعيد للغاية بدعم اللاعبين الكبار له داخل الفريق كونه لاعب شاب صغير السن.

وأوضح أنه يلقى دعما منقطع النظير من جميع زملائه وهو ما ساعده على تقديم مباراة جيدة أمام الجونة ويسعى للتطور، وأن يحافظ على الفرصة ويستمر في التشكيل الأساسي، متمنيا أن يحقق الفريق سلسلة انتصارات في المتبقي من مباريات الدوري.

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على الجونة فى عقر داره بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب خالد بشارة فى الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 4 عن طريق محمد نجيب مدافع الجونة بعدما شتت الكرة من أمام إبراهيم عادل لتمر بطريقة غريبة من تحت أقدام محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة.

وأدرك الجونة فى الدقيقة 53 عن طريق محمود الشبراوي بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز ثم سدد الكرة بإتقان سكنت الشباك على الفور.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق إبراهيم عادل من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 محتلا المركز الرابع بينما تجمد الجونة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.