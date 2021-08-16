نادي الأحلام.. هل يضم باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو؟

أكدت تقارير صحفية، أن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ليس خيارًا بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أنه سيكشف عن خبر هام بخصوص البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس.

وذكر موقع إذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لا يفكر في التعاقد مع رونالدو هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع رونالدو ليس مربوطًا بمصير لاعب الفريق كيليان مبابي كما تردد، والذي لا يرغب نادي باريس سان جيرمان في بيعه لريال مدريد الإسباني.

وأكدت تقارير إذاعية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد لتقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع لاعبه كيليان مبابي.

وذكرت إذاعة “ كادينا سير" الإسبانية أن كيليان مبابي سيجتمع مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، وسيخبره برغبته في الرحيل لريال مدريد الإسباني.

وأشارت الإذاعة أن نادي ريال مدريد ينتظر أن يتخذ مبابي الخطوة الأولى، من أجل التحرك بشكل رسمي والتفاوض مع ريال مدريد.

وأكدت الإذاعة أن ريال مدريد فور اجتماع الخليفي بمبابي، سيتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب بمبلغ 120 مليون يورو.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.