تنسيق الجامعات 2021.. لأول مرة عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة حلوان.. والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية ورش وتعقيم للجان قبل وبعد الاختبار

عميدة كلية التمريض:

عقد مقابلة شخصية مع اختبارات القدرات للقبول بالكلية

اختبارات القدرات على خريجي الثانوية العامة علمي علوم

توضح قائمة محظورات اختبارات القدرات والكمامة شرط الدخول

انطلقت منذ أيام اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان، حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات “فنون جميلة، وفنون تطبيقية، والتربية الموسيقية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض”.

وفي السياق، أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١ حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة حلوان خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov.

وصرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان، أنه يتم تطبيق اختبارات القدرات على خريجي الثانوية العامة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية، لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات ( الإنجليزية).

واضافت الدكتورة "صلاح" أن اختبارات القدرات تقيس الحالة النفسية الطالب والتى يجب أن تكون سوية حتى تساعده على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، والتفكير الناقد الذي يساعد الطالب على دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة.

وأوضحت أن اختبارات القدرات لكليات التمريض تأتى في أربعة مجالات رئيسية وهي اختبار اللغة الإنجليزية ويشمل أسئلة اللغة وقواعدها وتتنوع اسئلة اللغة في الموضوعات الحياتية والعامة، كذلك اختبار التفكير الناقد وتكون الأسئلة باللغة العربية وهي أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض، واختبار السمات الشخصية ويتضمن أسئلة باللغة العربية خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مجتمعية.



وأشارت عميدة كلية التمريض جامعة حلوان الى انه يتم عقد مقابلة شخصية ايضا مع الطالب المتقدم الى كليات التمريض وتتم مع لجان متخصصة في مجال التمريض وتقيس المقابلة جوانب المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية ويكون الاختبار مدته ساعة ونصف، وتعقبه المقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية او خماسية او سباعية.

وكشفت الدكتورة صفاء عميد كلية التمريض على التعليمات التى يجب على جميع الطلاب اتباع التعليمات اثناء تأدية اختبار القدرات داخل كلية التمريض جامعة حلوان :

تعليمات يجب على طلاب كلية التمريض الالتزام بها :.



1- الاتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد .

2- احضار الادوات الخاصة بكل طالب لتأدية الاختبار (قلم جاف أزرق - قلم رصاص- أستيكة).

3- عدم تبادل الأدوات بين الطلاب أثناء الامتحان .

4- إحضار ايصال الدفع مع الطالب واثبات الشخصية الخاص به واستمارة موعد الاختبار ومكانه .

5- إحضار صورة شخصية.

6- على الطالب احضار رقم جلوس الثانوية العامة لكتابته فى ورقة الاجابة اثناء الاختبارات .

7- مراعاة عدم التكدس و الازدحام والحفاظ على مسافه امنه مع الاخرين.

8- احضار زجاجة المياه الخاصة بالطالب ومناديل ورقيه.

9- الحضور الساعة الثامنه و النصف صباحا فى اليوم المحدد لكل طالب.

10- عدم احضار اى الإلكترونيات مثل الموبايل أو الساعة الاكترونيه.

11- عدم تصوير الامتحان لان هذا يعد تسريب للامتحان ويعد الطالب غير لائق.

12- عدم تواجد اولياء الامور داخل الكلية والتعامل مع الطلاب .