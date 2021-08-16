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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حارس عقار بـ حدائق الأهرام: القرود لا تؤذي والمواطنون يضعون لها الطعام.. فيديو

قرد حدائق الاهرام
قرد حدائق الاهرام

قال بكري جابر، حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام، إن القرود التي ظهرت في المنطقة لا تؤذي أحدا، والمواطنون يضعون لهم الطعام والماء، مؤكدا ان هذه القرود تتنقل من شارع لشارع ومن عمارة إلى أخرى.

 

وأضاف جابر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن الطب البيطري حاول السيطرة على القرود والإمساك بهم ولكنهم لم يستطيعوا، لافتا إلى أن الجميع لا يعرف من هو صاحب هذه القرود ولا من أين أتت.

 

من جانبه قال اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة: “اليوم قمنا بالتنسيق مع حديقة حيوانات الجيزة لإرسال فريق عمل للإمساك بالقردين المتواجدون في حدائق الأهرام، والفريق متواجد هناك، ووضع مخدر لهم في الأكل من أجل الإمساك بهم ونقلهم إلى حديقة الحيوان”.

 

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شهدت منطقة حدائق الأهرام حالة من الذعر بين المواطنين بسبب انتشار قرود فى المنطقة ، للمرة الثانية بعدما تكررت هذه الظاهرة خلال مارس الماضى وتم التعامل معها، لتعود وتظهر القرود مرة أخرى بنفس المنطقة .

هروب القرود

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن غزو القرود لشوارع ومنازل حدائق الأهرام، غريب جدا ، نافيا هروب القرود من حديقة الحيوان لتذهب إلي حدائق الأهرام .

ظاهرة هروب القرود

وأشار  "رجائي"، إلى أن  بعض المواطنين حاليًا أصبحوا يربون تماسيح وحيوانات برية بها خطورة وتسبب ذعر وقلق للمواطنين والجيران، وقد تضر صاحبها شخصيًا ويتم التخلص منها بطرق غير سليمة ، معلقا :" حدثت هذه الظاهرة بنفس المنطقة فى شهر مارس الماضى وليست الأولى من نوعها" .

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هناك بلاغا ورد لهم من مديرية الطب البيطرى بالجيزة ، وتم توجيه أطباء معهم نوع من المخدر لضبط هذه النسانيس المنتشرة بشوارع حدائق الأهرام .
 

مصير القرود الهاربة

وتابع :" سيتم تخدير القرود حاليا ونقلهم لحدائق الحيوان؛ لكون هذه الحيوانات خطرة وممنوع اقتناءها" مشيرًا إلى أن اقتناء الأشخاص لهذه الحيوانات يتم تحرير محضر ضدهم وعرضه على النيابة المختصة وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.

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