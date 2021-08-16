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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت أنظار مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز على جيرسونسبور في الدوري التركي

جالاتا سراي
جالاتا سراي

فاز فريق جالاتا سراي، على جيرسونسبور بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى لبطولة الدوري التركي.

 

افتتح السنغالي مباي دياني، التسجيل لجالاتا سراي في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة بين قدمي حارس مرمى جيرسونسبور.

 

وسنحت لدياني فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 40 من علامة الجزاء، لكنه أهدر الركلة الترجيحية.

 

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اُحتسبت لجالاتا سراي ضربة جزاء، سجلها تشيكالداو بنجاح، مؤكدًا انتصار فريقه.

 

وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث تحصل ماركاو مدافع جالاتا سراي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63 بعد ضربه لزميله في الفريق، أكتروجلو.

 

وبتلك النتيجة، تحصل جالاتا سراي على أول 3 نقاط له في الموسم، وضعته في المركز الرابع.

 

وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في مباراة اليوم.

 

تشكيل جالاتا سراي

وضم تشكيل جالاتا سراي كلا من:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: ساشا بوي - ماركاو - لويندياما - فان أنهولت

خط الوسط: أنتاليالي - بيركان كوتولو - ألكساندرو تشيكالداو

خط الهجوم: سفيان فيغولي - كيريم أكتروجلو - مباي دياني.

 

مصطفي محمد الدوري التركي جالاتا سراي بطولة الدوري فريق جالاتا سراي

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