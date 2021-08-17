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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جامعة الجلالة: تنمية التفكير النقدي أثناء العملية التعليمية يجعل الطالب مميزا عن أقرانه

الدكتور أشرف حيدر
الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة الأهلية

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنه لا بد على الطالب عند التحاقه بجامعات الجيل الرابع، أن يكون له قدرة على الابتكار والفهم وأن يكون لديه مهارات خاصة، حتى يكون قادرا على العمل بعد التخرج.

 

وأضاف أشرف حيدر خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هناك 4 جامعات أهلية في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اختبارات تعتمد على التفكير النقدي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك 25 درجة الاختبار المعرفي.

 

تنمية التفكير النقدي

وتابع أشرف حيدر، أنه أثناء العملية التعليمية في السنوات الدراسية سيتم تنمية التفكير النقدي لدى الطالب، مؤكدا أنها ستجعل الطالب مميزا عن أقرانه من خريجي الجامعات الأخرى.

 

وأشار حيدر إلى  أن التنسيق بالجامعات الأهلية يستطيع الطالب أن يتقدم برغباته لأي جامعة ضمن الـ 4 جامعات الأهلية.

 

وأكد رئيس جامعة الجلالة الأهلية ، أن وزير التعليم العالي والجهات المسئولة بالدولة تعمل على إنجاح مشروع “الجامعات الأهلية”، مؤكدا أن البنية الأساسية للجامعة تعتمد على الإتصالات الحديثة وجميع قاعات المحاضرات مرتبطة بالإنترنت وهو يمثل تطورا علميا حديثا.

 

الدكتور أشرف حيدر جامعة الجلالة الأهلية جامعات الجيل الرابع العملية التعليمية التعليم العالي

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