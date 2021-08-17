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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين: بكيت بعد تهنئة شيخ الأزهر.. فيديو

عصام محمد إبراهيم،
عصام محمد إبراهيم، أول الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين

علق عصام محمد إبراهيم، أول الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، على تهنئة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: "بكيت بعد تهنئة فضيلة الإمام الأكبر بالتفوق".

 

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "فوجئت بمفاجأة غير طبيعية لأني لم أتوقع ظهور النتيجة في هذا التوقيت"، متابعا: "كنت أتوقع ظهور النتيجة في نصف الأسبوع أو الأسبوع القادم".

 

وأشار: "تلقيت مكالمة من رقم غير مسجل عندي، وقالوا لي نحن مكتب شيخ الأزهر، حينها بكيت بكاء شديدا، وحسيت أن الدنيا اتغيرت وكل حاجة حلوة هتيجي".

 

اليوم.. بدء تلقى تظلمات وطعون طلاب الثانوية الأزهرية على نتائج الامتحانات


قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على نتائج ومواد الثانوية الأزهرية بدءا من اليوم الثلاثاء علي أن يستمر التقديم لمدة شهر من تاريخه.

 

وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتبا لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.
 

ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الإطلاع على ورقة الإجابة من حق الطالب نفسه فقط مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، ويكون الطعن على المادة مرة واحدة فقط وليس أكثر من مرة.

 

كما تم استحداث سداد الرسوم على الطعون هذا العام على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال الانترنت والفيزا كارت، إلى جانب الطرق المتبعة في المناطق الأزهرية

 

ويتم سداد الرسوم من خلال الدخول على رابط منظومة الطعون الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس وكلمة السر والرقم القومي، ويمكن الحصول على الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي بالمعهد الخاص بالطالب.

 

وبعد الدخول على الموقع، ستظهر بيانات الطالب والمواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

 

ويتاح للطالب اختيار طريقة الدفع ويمكن له اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، وبعد ذلك يكتب البيانات المطلوبة ويضغط على زر الدفع واستكمال باقي الإجراءات.

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