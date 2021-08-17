عمري ما أخدت كحكة .. ذكريات طارق شوقي مع الثانوية العامة

بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم الثلاثاء ، ينشر موقع صدى البلد حكاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع “الثانوية العامة” وقت أن كان طالبا.

حيث علم موقع صدى البلد ، أن الدكتور "طارق شوقي" لم يحصل على الثانوية العامة من مصر مثلما يعتقد البعض، ولكنه التحق في الثانوية العامة بإحدى المدارس في سوريا لظروف عائلية اضطرت الأسرة للتواجد في هناك.

فانتقل الدكتور طارق شوقي، إلى حلب بسوريا، والتحق بمدرسة عسكرية حكومية هناك تدعى "مدرسة عبد المنعم رياض" وهناك تعلم مستوى عالٍ من اللغة العربية الفصحى ، ثم عاد إلى مصر والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمجموع 87% .

و قال الدكتور طارق شوقي، في تصريح سابق : عمري ما أخدت كحكة أو سقطت في أي مادة طول سنين تعليمي .

وكان الدكتور طارق شوقي متفوقا في كلية الهندسة جامعة القاهرة ، لأنه يعشق الرياضيات والأرقام منذ طفولته، وحصل على المركز الأول في كليته لمدة 5 سنوات ، وكان الدكتور طارق شوقي طالبا متميزا في دراسته طوال سنوات تعليمه.

وبدأ الدكتور طارق شوقي رحلة تعليمه المدرسي ، من المدرسة القومية في الزمالك، وهي مدرسة حكومية مجانية، التحق بها طارق شوقي في صفوف تعليمه الأولى، واستمر فيها حتى نهاية المرحلة الابتدائية، ثم انتقل منها إلى مدرسة الزمالك الإعدادية، وهي أيضا مدرسة حكومية مصرية في شارع أبو الفداء في الزمالك.

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2021 يتم إعلانها للرأي العام بعد قليل في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقبل مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم تسريب درجات أي طالب بالثانوية العامة في مصر قبل الاعتماد الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة.

وأفاد وزير التربية والتعليم ، بأن كل ما تم نشره من مؤشرات وأخبار عن أوائل الثانوية العامة 2021 قبل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن جميع اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة وعملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة تمت تحت رقابة الجهات السيادية في الدولة ، وهو الامر الذي منع تسريب اي معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 أو اسماء ومحافظات أوائل الثانوية العامة 2021 ، كما منع تسريب أي نتائج من الكنترولات قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2021

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال

نتيجة الثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :