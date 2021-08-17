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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدن لها تاريخ..

مدينة محلة دمنة بالدقهلية.. قاوم أهلها الصليبيين.. وخرج منها بطل مقاومة نابليون بونابرت

احد المساحد بمحلة
احد المساحد بمحلة دمنة

يوجد بمحافظة الدقهلية عددا من المدن  والقرى التاريخية  والتي لها اسمها ذات البريق والتاريخ.

 

مدينة محلة دمنة هي مدينة لها تاريخ عميق تحولت من قرية إلى مدينة عام 2009.. وتعود إلى العصر القديم واسم ‏دمنه مشتق من الاسم المصري القديم (دي من) ويعني المدينة ..أما المحلة فهي منطقة تحل عليها بعض القبائل العربية ‏وتستوطنها.

 

حيث قال الدكتور إيهاب الشربينى صاحب مؤلفات حكايات المنصورة إن مدينة محلة دمنة تقع على الضفة الجنوبية للبحر الصغير، وأثناء معارك المصريين ضد الصليبيين قاوم أهلها قوات دي أرتوا شقيق الملك ‏لويس التاسع عندما قام بعبور البحر الصغير من قرية سلامون المجاورة وهذا العبور كان سبب هلاكه بعد ذلك.. وبعد ‏‏500 سنة خرج منها بطل مهم جدا في تاريخ مقاومة مصر لنابليون بونابرت هو الثائر علي العديسي الذي قام بقيادة مذبحة ‏عساكر الحامية الفرنسية.


وأضاف  "الشربينى" أن نتيجة هذه البطولات والتضحيات التي قدمها الكثير من أهل البلدة اعتقد أهل القرية من كبار السن أن أصل اسم القرية هو ‏محلة الدماء وهذا كلام غير حقيقي، فهي محلة الدمنة منذ مئات السنين وربما ألوف السنين.


أنشئ بها وحدة محلية من وقت مبكر سنة 1962 وقسم شرطة سنة 1997 ومنذ زمن وبها أكثر من مدرسة ومدرسة ‏تجارية تخدم المنطقة بأسرها.، وكانت بلدة منية محلة دمنة التي تقع في الضفة الأخرى لمحلة دمنة عبارة عن جزيرة ‏تحيطها المياه فكانت محلة دمنة تسمى ( محلة دمنة وجزيرتها) .


‏ وفي السنوات الأخيرة تضافرت جهود الشرطة مع الأهالي للقضاء على تجارة الكيف في المنطقة وحققت نجاحا ملموسا.‏

الدقهلية محلة دمنة الصليبيين وحدة محلية مدينة

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