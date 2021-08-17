مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

يقدم موقع "صدى البلد" ، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس ، 9 محرم 1443 هجرية.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، 9 محرم 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر : 3:49 ص
الشروق : 5:22 ص
صلاة الظهر 11:59 ص
صلاة العصر : 36: 3 م
صلاة المغرب 6:37 م
صلاة العشاء : 7:59 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 3:51 ص
الشروق : 5:26 ص
صلاة الظهر : 12:04
صلاة العصر : 3:42
صلاة المغرب : 6:42 م
صلاة العشاء : 8:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:44 ص
الشروق : 5:17 م
الظهر : 11:55 م
العصر : 3:33 م
المغرب : 6:33 م
صلاة العشاء : 7:56م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر : 3:43 ص
الشروق : 5:13 ص
صلاة الظهر : 11:47
صلاة العصر : 3:21 م
صلاة المغرب : 6:22 م
صلاة العشاء : 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر : 3:55 ص
الشروق : 5:22 ص
صلاة الظهر : 11:53 ص
صلاة العصر : 3:22 م
صلاة المغرب : 6:25 م
صلاة العشاء : 7:42 م