مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

يقدم موقع "صدى البلد" ، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس ، 9 محرم 1443 هجرية.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، 9 محرم 1443 هجرية:



مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر : 3:49 ص

الشروق : 5:22 ص

صلاة الظهر 11:59 ص

صلاة العصر : 36: 3 م

صلاة المغرب 6:37 م

صلاة العشاء : 7:59 م



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



صلاة الفجر 3:51 ص

الشروق : 5:26 ص

صلاة الظهر : 12:04

صلاة العصر : 3:42

صلاة المغرب : 6:42 م

صلاة العشاء : 8:07 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر : 3:44 ص

الشروق : 5:17 م

الظهر : 11:55 م

العصر : 3:33 م

المغرب : 6:33 م

صلاة العشاء : 7:56م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر : 3:43 ص

الشروق : 5:13 ص

صلاة الظهر : 11:47

صلاة العصر : 3:21 م

صلاة المغرب : 6:22 م

صلاة العشاء : 7:42 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان



صلاة الفجر : 3:55 ص

الشروق : 5:22 ص

صلاة الظهر : 11:53 ص

صلاة العصر : 3:22 م

صلاة المغرب : 6:25 م

صلاة العشاء : 7:42 م