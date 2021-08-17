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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع "صدى البلد" ، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17  أغسطس ، 9 محرم  1443  هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس،  9 محرم  1443 هجرية:


مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر : 3:49  ص

الشروق : 5:22 ص
صلاة الظهر 11:59 ص
صلاة العصر :  36: 3 م
صلاة المغرب 6:37 م
صلاة العشاء : 7:59 م
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية


صلاة الفجر 3:51 ص
الشروق : 5:26  ص
صلاة الظهر : 12:04
صلاة العصر : 3:42
صلاة المغرب : 6:42 م
صلاة العشاء : 8:07 م.  
   

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:44 ص
الشروق : 5:17 م
الظهر : 11:55 م
العصر : 3:33 م
المغرب : 6:33 م
صلاة العشاء : 7:56م
 

صلاة عاشوراء 4 ركعات بين الظهر والعصر و6 لقضاء الحاجة.. اعرف حقيقتها

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر : 3:43 ص
الشروق : 5:13 ص
صلاة الظهر : 11:47
صلاة  العصر : 3:21 م
صلاة المغرب : 6:22 م
صلاة العشاء : 7:42 م.       
 

مواقيت الصلاة فى أسوان  

صلاة الفجر : 3:55 ص
الشروق : 5:22 ص
صلاة الظهر : 11:53 ص
صلاة العصر : 3:22 م
صلاة المغرب : 6:25 م
صلاة العشاء : 7:42 م

 

صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة العصر صلاة الظهر الشروق صلاة الفجر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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