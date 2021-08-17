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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بالاغتصاب.. حذف عروض مغني الراب كريس وو على الإنترنت

كريس وو
كريس وو

تطورت قضية مغني الراب الصيني الكندي كريس وو وأصبح وضعه متأزما بعدما وافقت محكمة صينية رسميا على إجراءات اعتقاله واتهامه بالاغتصاب. 

 

وقررت المحكمة الصينية حذف جميع عروض كريس وو التي ظهر فيها على الإنترنت، وذلك بعد اعتقاله نهاية يوليو الماضي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. 

 

جاء قرار المحكمة بعد فتح تحقيق رسمي في الإدعاءات الموجهة ضد المغني الشهير في بكين، ووصف البعض القضية بأنها حدثا رئيسيا وهاما في تاريخ صناعة السينما الصينية. 

 

وقال محامي كريس وو الذي يبلغ من العمر 30 عاما، في لقاء صحفي إن تهمة الاغتصاب يعاقب عليها المدان بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وليس أكثر من 10 سنوات.

موافقة المحكمة الصينية على الاعتقال تعني أن الأدلة تجاه المدان قوية نسبيا، وسيكون من الصعب خروجه بكفالة قبل المحاكمة الفعلية، ما يعني أن كريس وو سيبقى محتجرا لبعض الوقت. 

وبالفعل استجابت الشركات الكبرى لقرار المحكمة واختفت العروض والفيديوهات الخاصة بالمغني الشهير من على الإنترنت بحسب موقع فاريتي. 

 

اعتقال كريس وو 

اتهمت الشرطة الصينية المغني الصيني الكندي كريس وو باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وهي في حالة سكر، واعتقلته بعد تزايد الاتهامات الموجهة ضد بإغراء الفتيات لعلاقات جنسية معه. 

كريس وو الذي يبلغ من العمر 30 عاما، اتهم من قبل باغتصاب مراهقة وهو ما نفاه تماما، فيما صممت الفتاة على إدعاءاتها وقالت في تصريحات إعلامية إن 7  نساء أخريات تواصلن معها للاعتراف بمرورهن بنفس التجربة معه. 

أغرى كريس وو الفتيات بفرص الحصول على وظائف وخوض مجال الشهرة في حالة إقامة علاقات معه، وكان بعضهن أقل من 18 عاما على الرغم من أن سن الرشد في الصين هو 15 عاما. 

وجاء في بيان للشرطة الصينية، إن كريس وو اعتقل جنائيا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وفق المعلومات المتداولة عنه على الإنترنت، دون كشف مزيد من التفاصيل بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

 

كريس وو في أزمة 

اتهامات الإساءة الجنسية تزايدت ضد كريس وو في يوليو الماضي، ما تسبب في حملة من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وطالب الكثيرون بترحيله خارج البلاد إلى الأبد. 

قالت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، إن كريس وو استدرجها إلى منزله عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وأجبرها على تعاطي الكحول وإقامة علاقة جنسية معه بعد أن فقدت الوعي. 

نفى كريس وو هذه الاتهامات، وقال إنه رفع دعوى تشهير، وقال في بيان له إنه سيدخل بنفسه السجن إذا ثبت قيامه بهذه المزاعم، ورغم نفيه قررت علامات تجارية شهيرة مثل لوي فيتون، وبورش، وبولغاري، وقف التعامل معه. 

اشتهر كريس وو بالغناء في فرقة الكي بوب الصينية  EXO، وبدأ عام 2014 استكشاف مهنة جديدة كعارض أزياء ومممثل، وتولى الإعلان عن أكبر حملات الموضة في بلاده. 

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