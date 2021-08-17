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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحويل الأمر إلى الشئون القانونية..

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن شقيق النائب حاتم عبدالعزيز أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، على صفحته على  فيسبوك، عن ظهور نتيجة أولاد أخيه النائب وحصولهما على درجات 96.83% و 95.85%، وذلك قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.

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وقال شقيق النائب في منشوره “مليون مبروك ولاد اخويا حبايبي مؤيد حاتم 96.83% ومهند حاتم 95.85%، ولاد سيادة النائب حاتم عبدالعزيز”. 

شقيق النائب



وتبعها بدقائق منشور من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعلن فيه عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا. 

وكتب طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك  "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية" لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".

كلام الوزير

 

وتم مسح المنشور الأول من قبل صاحبه بعد حالة من الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف البعض الواقعة بأنها “محسوبية”، وقال آخر “عشان ولاد نائب تجيله النتيجة من الكنترول، لكن ولادنا يستنوا الدور”. 

ويذكر أن قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تم العمل على تخصيص مركز التحكم عن بعد لمتابعة أداء الطلاب فى الامتحانات  لتيسيرها  بشكل أكثر من رائع عن أى عام آخر ،لافتاً أنه تم بذل جهد ضخم من كل الجهات المعنية وتوفيركل ما يلزم للجان الإمتحانات.

 

تابع طارق شوقي،، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية"مع الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير منظومة التعليم فى مصر منذ 3 سنوات، موضحاً أنه يوجد مجموعة من  الناس تختلق أشياء ليس لها أساس من الصحة لإثارة البلبلة علي السوشيال ميديا وخلق حالة غضب من وزارة التربية والتعليم مثل جمع حليب التى ليس لها اساس من الصحة.

 

أوضح طارق شوقي،أن الطلاب تستطيع الغش عن طريق الموبايل  وسماعات بلوتوث وساعات رقمية وتكسير كاميرات المراقبة ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بتصوير نفسهم ونشر الصور على السوشيال ميديا ميديا لتوجيه رسالة معينة للدولة، منوهاً إلى أنه يوجد غش في مصر بنسبة كبيرة .

 

أكد طارق شوقي، أنه تم ضبط 50 قضية غش لطلاب محرومين من دخول الامتحانات هذه السنة ،مشيراً إلى أن  حدود وزارة التربية ولتعليم ضبط الغش وليس منع الغش ، منوهاً إلى أن الطلاب الذين يختاروا الغش معروفين وتم رصدهم.

نتيجة الثانوية الغضب فيسبوك ابو كبير الشرقية

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