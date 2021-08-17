الحقوا الإسماعيلي| هاشتاج يكستح ترند تويتر.. والجمهور: النادي ده بتاعنا احنا

دشن عدد كبير من جمهور النادي الإسماعيلي، هاشتاج “الحقوا الإسماعيلي”؛ لدعم النادي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت أبرز التغريدات كما يلي:

يشار إلى أن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، قرر الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي غدا بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة إنبي من أجل الفوز بالمباراة واستعادة النتائج الجيدة للفريق بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد.

فيما يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، من أجل تجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للنادي الاسماعيلي للمشاركة في مواجهة إنبي عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك ، و التي تم على أثرها استبداله خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.