تخصيص 8 مراكز جديدة لتطعيم كورونا في القليوبية

اعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، تخصيص 8 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظة بلقاح كورونا المستجد، بالإضافة إلى 14 مركزا مجهزا من قبل، ليصل الإجمالي إلى 22 بالإضافة إلى 10 مراكز طبية لتطعيم المسافرين.

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وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المراكز الجديدة هي مركز صحة الأسرة بعثمان ومركز صحة الأسرة بنوبار ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة، ومركز صحة الأسرة بطحانوب ومركز صحة الأسرة بالخصوص، ووحدة طب الأسرة بسرياقوس مركز صحة الأسرة بقليوب البلد ووحدة صحة الأسرة بورورة.



وأكد وكيل وزارة الصحة، تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



واضاف الدكتور خالد عبد الغني استمرار عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة القليوبية والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، من عمر 18عاما فأكثر.



وأشار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إلى أن تلك الفرق تبذل قصارى جهدها لتطعيم المواطنين، حيث شملت التطعيمات اليوم العاملين بمجلس مدينه كفر شكر، والكنائس، والمنشآت الصناعية بمدينة طوخ والنادي الرياضي ببنها والمركز الجديد لتلقي اللقاح بالوحدة الصحية بورورة وغيرها، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، وتيسيرا عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.



وشدد وكيل صحة القليوبية على أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا، بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.



من جانبه، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وقليوب لمتابعة منظومة النظافة، وتجميل مداخل ومخارج المدن.



وقال الهجان إن الجولة تأتى في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد أسفل طريق شبرا بنها الحر بعزبة العمري بعد مزلقان كفر مويس بمدينه بنها، حيث وجه برفع المخلفات وتسوية الطريق موجها بالمتابعة الجيدة للطريق العام، لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات بمدخل قليوب من على الطريق الزراعي، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب حملة لنظافة مداخل المدينة من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق.



وخلال الجولة لاحظ المحافظ أرض فضاء بجوار مزلقان روز اليوسف أملاك محافظة، وعلى الفور وجه المحافظ بتحويلها إلى حديقة عامة مع استغلال أماكن بها لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك لخدمة أهالي مدينة قليوب.



من ناحية أخرى قام محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بطوخ وشبرا الخيمة لدفع الأعمال وتذليل المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ.