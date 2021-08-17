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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تسجل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و95 وفاة

باكستان تسجل 3221
باكستان تسجل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و95 وفاة

سجلت باكستان 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و105 آلاف و300 شخصا.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 95 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و573 حالة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 993 ألفا و304 حالات، بعدما تماثلت 4291 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 87 ألفا و423 شخصا.

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