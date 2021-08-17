مراسلة سي إن إن في كابول تعلق على صورتها بالحجاب

علقت مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كلاريسا وارد على انتشار صورة لها بالحجاب في شوارع العاصمة الأفغانية كابول، وبدون حجاب داخل مبنى.



وكتبت في تغريدة على تويتر: "هذا الميم غير دقيق.. الصورة العلوية داخل مجمع خاص.. فيما الجزء السفلي من الصورة في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان".

وأضافت: "كنت أرتدي دائما غطاء الرأس في الشارع في كابول سابقا، على الرغم من عدم تغطية شعري بالكامل والعباية.. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذا الوضوح".

وكشف مسئول هندي، عن إجلاء عدد من المسئولين الهنود، في أفغانستان، من بينهم السفير، من الأراضي الأفغانية؛ عقب سيطرة حركة طالبان على الوضع هناك.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العديد عندما حاولت القوات الأمريكية تأمين إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أفغانية.



واقتحم عدد كبير من المواطنين لمطار كابول، رغم وجود القوات الأمريكية، وأطلقت أعيرة نارية وتبع ذلك تدافع؛ أسفر عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية قتلت 2 من المسلحين، ولقي شخصان آخران مصرعهما؛ بعد سقوطهما من طائرة عسكرية أمريكية أثناء طيرانها بعد إقلاعها.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان خلال الوقت الحالي؛ هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: “مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها”.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري.. سننهي أطول حرب لأمريكا".