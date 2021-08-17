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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اللجنة العليا لاختيار القيادات المحلية تنتهى من المقابلات الشخصية للمتقدمين أغسطس الجاري

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تنتهى اللجنة العليا لاختيار القيادات المحلية بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، من عملها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى قبل نهاية أغسطس الجارى.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم حتي الثلاثاء  الماضى الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لحوالي ٩١٠ متقدمين وسوف وجارى استكمال المقابلات الشخصية لباقي الأعداد .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن أعضاء اللجنة العليا للقيادات يحرصوا على التعرف من جميع المتقدمين حول أفكارهم لتطوير وتحسين الأداء بالمحليات وكيفية تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة  .

وأشار " شعراوى" إلي أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية ما بين عاملين بالإدارة المحلية وبعض القطاعات بالدولة مثل السياحة و التربية والتعليم والصحة والشباب والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة .

وأوضح وزير التنمية المحلية  ، أن أعضاء اللجنة قاموا أيضاً بمناقشة المتقدمين في عدد من الملفات الخاصة بالإدارة المحلية وعلى رأسها منظومة المخلفات والتطوير الإدارى ومواجهة الفساد وتطوير الهياكل الإدارية والإدارات الهندسية والتراخيص والتحول الرقمى  وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أن جميع المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة ، كما تم فحص ملفاتهم وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين  في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اللجنة العليا القيادات المحلية وزارة التنمية المحلية المقابلات الشخصية محمود شعراوي

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