رقم قياسي.. تسجيل 8646 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8646 شخصا بفيروس بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، منهم 559 مريضا في حالة حرجة.



وأوضحت الوزارة في -بيان لها- أنه تم إجراء حوالي 143000 اختبار للكورونا، وهو رقم قياسي من الاختبارات منذ تفشي الفيروس.



ووفق البيان، يستمر المعدل الإيجابي في الارتفاع ويقف عند 6.2٪. في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل.