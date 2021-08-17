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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم قياسي.. تسجيل 8646 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل

تسجيل 8646 إصابة
تسجيل 8646 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8646 شخصا بفيروس بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، منهم 559 مريضا في حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في -بيان لها- أنه تم إجراء حوالي 143000 اختبار للكورونا، وهو رقم قياسي من الاختبارات منذ تفشي الفيروس.

ووفق البيان، يستمر المعدل الإيجابي في الارتفاع ويقف عند 6.2٪. في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل.

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