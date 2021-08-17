جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرى شبين القناطر

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وقال الدكتور جمال سوسة ان الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب البشري بقرية الزهويين وذلك فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا.



وأشار سوسة الى ان هذه القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.



من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام ، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا لنحو (380) حالة مرضية ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية و الكشف المبكر لأورام الثدي.

من ناحية أخرى اجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب بزيارة تفقدية لمركز إعداد القادة بجامعة بنها بمشتهر .



وشملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قاعات التدريب يرافقه الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام للمركز ، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز ، وذلك للوقوف على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال طلاب جامعة بنها المشاركين في معسكر قادة المستقبل 7 الذي سينظمه المركز خلال الشهر الجاري.



كما تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة خلال الزيارة حمام السباحة الخاص بالمركز لمتابعة خطة الأنشطة الصيفية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها.



وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على الاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن معسكر "قادة المستقبل 7" يتضمن تنظيم عددا من الندوات واللقاءات الثقافية، ودعم الطلاب المتميزين في كل المجالات.

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