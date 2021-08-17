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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء الأجانب من أفغانستان.. إعلان عاجل من البنتاجون الأمريكي

إعلان عاجل من البنتاجون
إعلان عاجل من البنتاجون الأمريكي


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء عمليات إجلاء الأجانب من أفغانستان قد تستغرق وقتا أكثر من المتوقع.


وقال مسؤول في "البنتاجون" لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية أن عملية جهود إجلاء مواطنينا من أفغانستان محفوفة بالمخاطر.

قال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحافيين في مؤتمر صحافي في البنتاجون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية.

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كما من المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن قوات أمريكية إضافية في طريقها لكابل، مشيراً إلى أن المهمة الحالية اليوم تكمن بتأمين مطار العاصمة.

وتابع أن هناك 2500 جندي للتنفيذ، موضحاً أنه تم إجلاء 2000 أفغاني حصلوا على تأشيرة خروج.

إلى ذلك، أكد أن القوات الأمريكية لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية في أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجدير ذكره أن الجيش الأمريكي كان شرع في إرسال كتيبة أخرى قوامها زهاء ألف جندي للمساعدة في حماية مطار كابل، حيث قتلت القوات الأمريكية مسلحين اثنين هناك خلال عملية إجلاء فوضوية.

وأوضح هذه التطورات جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الذي أطلع الصحافيين على المستجدات بأفغانستان، اليوم الاثنين.

فيما يعد هذا التطور دلالة على استمرار الاضطرابات والعنف في أفغانستان، حيث اندفع آلاف الأفغان إلى مدرج مطار كابل الدولي، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد بأسرع مما كان متوقعاً.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانية تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.

أفغانستان كابل طالبان البنتاجون أمريكا

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