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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: وصول نسب صرف السلع إلى 75 %‏ عن شهر أغسطس

علي المصيلحي وزير
علي المصيلحي وزير التموين

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية أن الشركات تضخ  يومياً كميات كبيرة ‏من السلع تصل إلي ما يقارب 4000 طن من السكر و3000 طن ‏زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلي ما يقارب 1000 طن من ‏المكرونة، وأشار إلي أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بهما كل ‏احتياجات المواطن من تلك السلع الغذائية إضافة إلي السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعه تُصرف على بطاقة الدعم.‏

وأكد  أحمد كمال ـ المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الدكتور على المصليحي ـ وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد تلقي تقريراً اليوم من شركتي الجملة (العامة - المصرية) ‏يفيد بوصول نسب الصرف إلي 75%، وأضاف أن التقرير شمل ‏أيضاً ضخ كميات كبيرة من السلع إلي المخازن التي يصل عددها إلي ‏‏1500 مخزن تابعين للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدين بها إلي ‏‏64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.

وأكد أحمد كمال ـ ‏المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتورعلي المصليحي ـ ‏وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام ‏بجودة المنتج كي تناسب ومتطلبات المواطن، وأشار إلي أنه شدد على ‏تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك والتأكد من وصول الدعم ‏إلي مستحقيه.‏

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وزير التموين: وصول نسب صرف السلع إلى 75 %‏ عن شهر أغسطس

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