وزير التموين: وصول نسب صرف السلع إلى 75 %‏ عن شهر أغسطس

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركات تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع تصل إلي ما يقارب 4000 طن من السكر و3000 طن زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلي ما يقارب 1000 طن من المكرونة، وأشار إلي أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بهما كل احتياجات المواطن من تلك السلع الغذائية إضافة إلي السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعه تُصرف على بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال ـ المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الدكتور على المصليحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقي تقريراً اليوم من شركتي الجملة (العامة - المصرية) يفيد بوصول نسب الصرف إلي 75%، وأضاف أن التقرير شمل أيضاً ضخ كميات كبيرة من السلع إلي المخازن التي يصل عددها إلي 1500 مخزن تابعين للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدين بها إلي 64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.
وأكد أحمد كمال ـ المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتورعلي المصليحي ـ وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام بجودة المنتج كي تناسب ومتطلبات المواطن، وأشار إلي أنه شدد على تسيير حملات على منافذ الصرف لضمان ذلك والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه.