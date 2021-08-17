بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. لو مجابش مجموع.. إليك كيف تحمي ابنك من الانتحار بسبب الثانوية.. واحذر من هذه العبارات

بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة تنقسم البيوت إلى أسر سعيدة وأخرى يملأها الحزن والحسرة وخيبة الأمل بسبب النتيجة، بيوت تستقبل مكالمات التهاني وأخرى تغلق الهواتف ولا تريد الرد على أحد، فبعد سنوات طويلة من التعب والاجتهاد، قد لا يتفوق البعض في الحصول على الدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي حلم بها، فيقرر أن ينهي حياته بالانتحار بعد سيطرة اليأس والفشل عليه، لكن الآباء عليهم مسئولية كبيرة في حدوث مثل هذه الحالات نتيجة الضغوط التي يمارسونها على أبنائهم الطلبة خلال سنوات الثانوية العامة.



الضغوط النفسية



أكدت اللايف كوتش هبة أبو الخير أن هناك الكثير من الضغوط النفسية على طالب الثانوية العامة، لذا يأتى دور أولياء الأمور بضرورة احتواء أبنائهم في هذه الفترة حتى لو لم يحصلوا على المجموع المناسب، وعدم الضغط عليهم ومقارنتهم بأقاربهم أو أصدقائهم، وذلك حتى لا نقتل الجزء الإبداعي في شخصية الأبناء مقابل مجموع الثانوية العامة.

ووجهت اللايف كوتش هبة أبو الخير مجموعة نصائح للطلبة الذين لم يحصلوا على مجموع عال في نتائج الثانوية العامة، منعًا من التفكير بشكل يائس ومحاولات الانتحار التي تزايدت مؤخرًا، وهي البحث عن موهبتك والتعرف على إمكاناتك بعيدًا عن نتيجة الثانوية لأن موهبتك قد تكون مختلفة تمامًا عن الدراسة ومستقبلك والحلم الذي عليك السعي لتحقيقه.

وقالت إن المجموع الضعيف في الثانوية العامة لا يعني أن الطالب فاشل، فقد يكون مميزًا في شيء آخر بعيد عن مجال دراسته.



وأضافت اللايف كوتش أن الكلمات التي يوجهها أولياء الأمور لأبنائهم بسبب عدم الحصول على مجموع مناسب تفقدهم الثقة بأنفسهم وتشعرهم باليأس والإحباط، ومن هنا يفكر بعضهم في الانتحار.

دور الآباء

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان الريس ومستشارة تربوية وأسرية ومدربة تنمية بشرية، أنه قبل معاقبة وعتاب وتوجيه التهم إلى الابن، هل سأل كل أب وأم نفسه هل قمت بدورك تجاه الابن على أكمل وجه.



وقالت: “إننا لا تعلم جيدا قدرات الأبناء ولا نحترمها، فالثانوية العامة ليست فقط للطالب المتميز فقد أغفلنا الثانوي التجاري والصنايع، فهدف الطالب دائما إرضاء والديه، فالأب يتمنى الطب والأم تتمنى الهندسة والابن حائر ما بين رغبات والديه وقدرته الحقيقية، لذلك يبدأ فى رسم طموح وآمال وهمية للمستقبل لا تتفق مع قدراته”.



وأضافت: “إذا كان ابنك ممن لم يحالفهم الحظ فى النجاح فى الثانوية العامة حاول التحدث معه فى أسباب الفشل وقم بعلاجها حتى لو كان ذلك بتغيير اتجاه التعليم نفسه، وقد عايشت فتاة رسبت 3 مرات فى الثانوية الأزهرية ولم تنجح حتى الآن، وكانت نصيحتي لها بتغيير المسار ولكن للأسف تم رفض الاقتراح من والديها، وما زالت الفتاة حتي الآن فى الثانوية الأزهرية بسبب أن قدراتها أقل من المناهج الأزهرية”.

اختيار الكلية



ولفتت مستشارة تربوية وأسرية ومدربة تنمية بشرية إلى أنه على الطالب أن يتعلم كيفية اختيار الكلية التي تناسب قدراته، فعلى الطالب أن يدرك قدراته وإمكانياته الشخصية.

وتابعت: “ليس كل ما يتمنى الشخص يتفق مع قدراته ومهاراته، ولكن أكثر ما يساعد على تحقيق أهدافنا هو حب ما أن تحب ما تتعلم حتى تتعلم ما تحب، نحن لسنا فى سباق ولكن عليك تحديد هدف لمستقبلك”.



احذري المقارنة



على الجانب الآخر، أكدت أميرة حبارير استشارى علم النفس التربوى، أنه لا ينبغي أبدًا مقارنة طفلك بالآخرين، هذا مهم جدا، حتى إذا لم يكن ابنك قادرًا على الحصول على درجات عالية في مادة معينة خلال امتحانات الثانوية العامة، فقد يكون هناك احتمال أن يكون بارعًا في شيء آخر.

وأوضحت أن هناك عبارات يجب تجنبها، مثل: "مستقبلك يعتمد على هذا الاختبار"، و"إذا كنت تريد أن تحقق أداءً جيدًا في الحياة، فيجب أن تنجح في هذه الاختبارات بدرجات عالية"، واستخدام عبارات مثل "قم بأداء أفضل ما لديك"، "إنه مجرد اختبار، وسوف يعتمد مستقبلك على عملك الجاد وليس مجرد علامات"، إلخ.



في هذا السياق، حذر استشاري الأطفال وليد الزرقاني الأهل من عبارات هدامة يقع فيها الأغلبية تسبب إعاقة أكبر من النتيجة على أبناء الثانوية العامة، بل من الممكن أن تسبب إعاقة فى تقدم الابن مدى الحياة وتجعله يستسلم للفشل الحقيقي.

وأكد "الزرقاني" أهمية الحفاظ على حالة الابن أو الابنة في الثانوية العامة النفسية، فهناك بعض الشخصيات لا تظهر حالتها النفسية، ويبدو للأهل أن الابن لدية قدر عالٍ من اللامبالاة، ولكن بالعكس تماما نلاحظ على هذا الابن أنه أحيانا يتعرض لأمراض نفسية وجسدية بمجرد تعرضه لصدمة أو ضغوط فى الحياة.

عبارات تدمر ابنك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

من جانبه، حذر استشاري الأطفال وليد الزرقاني من أبرز العبارات الهدامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وهي تتمثل فيما يلي:



• مجموعك سيئ جدا

• خسارة التعب وضياع الوقت والمجهود طول السنة

• خسارة حرماني من السفر والخروج بسببك

• فاشل وهتستمر فى الفشل طول الحياة

• إزاي مجبتش مجموع طب

• ضيعت حلمي إن أشوفك دكتور

• أنا قصرت معاك فى إيه عشان تعمل كدة

• انت أقل من ابن عمتك وابن خالتك في إيه عشان تجيب مجموع أقل منهم

• دي آخرة اللعب والدلع

• ما تستاهلش تعبي وشقايا

• إزاي ما تدخلش هندسة

• كسفتني بين أهلي وأصحابي

• أقول للناس إيه لما يسألوني عن نتيجتك

• حرام عليك يا ابني نجاحك كان آخر أمل ليا

• خسارة الفلوس اللي ضيعتها على مذاكرتك

وشدد "الزرقاني" على ضرورة الحرص التام على عدم التلفظ بمثل هذه العبارات الهدامة المدمرة التي تولد شخصا لديه كره شديد للمجتمع وعدم الانتماء وفاقد الثقة بنفسه، مما يسبب له الكثير من الإحباط وسوء الحالة النفسية التي تسبب الإكتئاب ومن ثم الانتحار لقدر الله.

ونصح أولياء الأمور بأن لا نحكم على الابن من خلال علمه ودراسته فقط، بل الأهم من كل ذلك مدى أخلاقه وشخصيته، فهناك نماذج وقادة ورؤساء عبر التاريخ لم تتخط نتيجة الثانوية العامة لهم 45% مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.