قبل أن تتفوه بها..عبارات تدمر ابنك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

لم يتبق على إعلان نتيجة الثانوية العامة إلا ساعات قليلة ،وهذا هو الوقت الحاسم لمستقبل الأبناء ،ينتظرون نتائج تعبهم ومشاقتهم على مدار العام الدراسى .

ففي إطار هذا السياق حذر استشاري الأطفال " وليد الزرقاني " الأهل من عبارات هدامة يقع فيها الأغلبية تسبب إعاقة أكبر من النتيجة على أبناء الثانوية العامة بل من الممكن أن تسبب إعاقة فى تقدم الأبن مدى الحياة وتجعله يستسلم للفشل الحقيقي .

وأضاف"الزرقاني " على أهمية الحفاظ على حالة الأبن أو ابنة الثانوية العامة النفسية، فهناك بعض الشخصيات لا تظهر تأثر الحالة النفسية ،ويبدو للأهل أن الأبن لدية قدر عالى من اللامبالاة ولكن بالعكس تماما نلاحظ على هذا الابن أنه أحيانا يتعرض لأمراض نفسية وجسدية مجرد تعرضه لصدمة أو ضغوط فى الحياة .

عبارات تدمر ابنك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وكشف " الزرقاني " عن أبرز العبارات الهدامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وهي تتمثل فيما يلي .

مجموعك سئ جدا

خسارة التعب وضياع الوقت والمجهود طول العام

خسارة حرماني من السفر والخروج بسببك

فاشل و هتستمر فى الفشل طول الحياة

إزاي مش تجيب مجموع طب

خلاص حلمي أن أشوف أبني دكتور ضيعته

ليه يا ابني ليه قصرت معاك فى إية عشان تعمل كدة

أدي اخرة اللعب

أدي اخرة الدلع

ما تستاهلش تعبي وشقايا

إزي ما تدخلش هندسة

لازم تكسفني بين أهلي وأصحابي

أقول للناس أية لما يسألوني عن نتيجتك

حرام عليك يا إبني كان اخر امل ليا

خسارة الفلوس اللي ضيعتها على مذاكرتك

أنت أقل من أبن عمتك فى أية عشان مش تجيب مجموع زيه

وشدد " الزرقاني " على الحرص التام على عدم التلفظ بمثل هذه العبارات الهدامة المدمرة التي تولد شخص لديه كره شديد للمجتمع وعدم الانتماء و فاقد الثقة بنفسه مما يسبب له الكثير من الإحباط وسوء الحالة النفسية التي تسبب الإكتئاب ومن ثم الانتحار لقدر الله .

نصح " الزورقاني " أولياء الأمور بأننا لا نحكم على الأبن من خلال علمه ودراسته فقط بل الأهم من كل ذلك مدى أخلاقه وشخصيته فهناك نماذج وقادة ورؤساء عبر التاريخ لم يتخطي نتيجة الثانوية العامة لهم 45 % للرئيس جمال عبد الناصر سابقا.

شهادة الثانوية العامة للرئيس جمال عبد الناصر سابقا

وقد صرح الدكتور أحمد زويل عالم الذرة قبل وفاته فى إحدى الوسائل الإعلامية أن مجموعة فى الثانوية العامة لم يتخطى ال 60% .

حرص الزرقاني على ذكر مثل هذه الرموز التي تعتبر شرف للوطن العربي بأكمله وليس لجمهورية مصر العربية ،للفت انتباه أولياء الأمور إلى قدرات أبنائهم وتشجيع هذه القدرات لنجاحهم فى أمور أكبر في الحياة من الثانوية العامة .