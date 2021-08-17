عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل أن تتفوه بها..عبارات تدمر ابنك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

لم يتبق على إعلان نتيجة الثانوية العامة إلا ساعات قليلة ،وهذا هو الوقت الحاسم لمستقبل الأبناء ،ينتظرون نتائج تعبهم ومشاقتهم على مدار العام الدراسى .

ففي إطار هذا السياق حذر استشاري الأطفال " وليد الزرقاني " الأهل من عبارات هدامة يقع فيها الأغلبية تسبب إعاقة أكبر من النتيجة على أبناء الثانوية العامة بل من الممكن أن تسبب إعاقة فى تقدم الأبن مدى الحياة وتجعله يستسلم للفشل الحقيقي .

وأضاف"الزرقاني " على أهمية الحفاظ على حالة الأبن أو ابنة الثانوية العامة النفسية، فهناك بعض الشخصيات لا تظهر تأثر الحالة النفسية ،ويبدو للأهل أن الأبن لدية قدر عالى من اللامبالاة ولكن بالعكس تماما نلاحظ على هذا الابن أنه أحيانا يتعرض لأمراض نفسية وجسدية مجرد تعرضه لصدمة أو ضغوط فى الحياة .

txt

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

txt

عمري ما أخدت كحكة .. ذكريات طارق شوقي مع الثانوية العامة

عبارات تدمر ابنك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 

 

وكشف " الزرقاني " عن أبرز العبارات الهدامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وهي تتمثل فيما يلي .

  • مجموعك سئ جدا
  • خسارة التعب وضياع الوقت والمجهود طول العام
  • خسارة حرماني من السفر والخروج بسببك
  • فاشل و هتستمر فى الفشل طول الحياة
  • إزاي مش تجيب مجموع طب
  • خلاص حلمي أن أشوف أبني دكتور ضيعته
  • ليه يا ابني ليه قصرت معاك فى إية عشان تعمل كدة
  • أدي اخرة اللعب
  • أدي اخرة الدلع
  • ما تستاهلش تعبي وشقايا
  • إزي ما تدخلش هندسة
  • لازم تكسفني بين أهلي وأصحابي
  • أقول للناس أية لما يسألوني عن نتيجتك
  • حرام عليك يا إبني كان اخر امل ليا
  • خسارة الفلوس اللي ضيعتها على مذاكرتك
  • أنت أقل من أبن عمتك فى أية عشان مش تجيب مجموع زيه

وشدد " الزرقاني " على الحرص التام على عدم التلفظ بمثل هذه العبارات الهدامة المدمرة التي تولد شخص لديه كره شديد للمجتمع وعدم الانتماء و فاقد الثقة بنفسه مما يسبب له الكثير من الإحباط وسوء الحالة النفسية التي تسبب الإكتئاب ومن ثم الانتحار لقدر الله .

نصح " الزورقاني " أولياء الأمور بأننا لا نحكم على الأبن من خلال علمه ودراسته فقط بل الأهم من كل ذلك مدى أخلاقه وشخصيته فهناك نماذج وقادة ورؤساء عبر التاريخ لم يتخطي نتيجة الثانوية العامة لهم 45 % للرئيس جمال عبد الناصر سابقا.

شهادة الثانوية العامة للرئيس جمال عبد الناصر سابقا

وقد صرح الدكتور أحمد زويل عالم الذرة قبل وفاته فى إحدى الوسائل الإعلامية أن مجموعة فى الثانوية العامة لم يتخطى ال 60% .

حرص الزرقاني على ذكر مثل هذه الرموز التي تعتبر شرف للوطن العربي بأكمله وليس لجمهورية مصر العربية ،للفت انتباه أولياء الأمور إلى قدرات أبنائهم وتشجيع هذه القدرات لنجاحهم فى أمور أكبر في الحياة من الثانوية العامة .

نتيجة الثانوية العامة اعلان نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة عبارات هدامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

اقتراحات النواب توصي بتطوير محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة والمناطق المحيطة

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

عمري ما أخدت كحكة .. ذكريات طارق شوقي مع الثانوية العامة

ترشيحاتنا

المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية

بعد 24 ساعة من وفاة زوجته.. كفر الشيخ تودع نائبها الأسبق

جونسون وميركل ينتفضان من أجل أفغانستان.. والرئيس الألماني: عار على الغرب

غرفة ملابس ريال مدريد في انتظار رونالدو

وزير التموين: وصول نسب صرف السلع إلى 75 %‏ عن شهر أغسطس

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن الفترة من يناير-أبريل2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي ينفي مجاميع الأوائل المسربة ويؤكد: تكهنات

وزير التعليم يصل مقر الوزارة لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ