عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا اعتراض على قرار الوزير

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

النائب حاتم عبدالعزيز
النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب

أكد  النائب حاتم عبدالعزيز ، نائب الشرقية والد طالبي الثانوية العامة اللذين تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم ،  ترحيبه بقرار الوزير وعدم اعتراضه عليه.

 

وقال النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم  إن ابناءه منذ المرحلة الإبتدائية وهم متفوقين في دراستهم ، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها ، حيث توقع ان يحصلوا علي ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜ لافتا الي انه لم ينشر النتيجة علي صفحته ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول علي  النتيجة ونشرها علي السوشيال ميديا .

 

وأوضح انه لم يرتكب أي خطأ خاصة انه كأب من حقي أن أفرح بنتيجة  ابنائي ، كما ان التشكيك في نتيجتهم غير مقبول فليس ذنبهم انهم أبناء نائب مشيرا الي أن شقيقهم الأكبر في الفرقة الرابعة لكلية طب الاسنان ، والتحق بالكلية قبل ان يعمل بالسياسة.

 

txt

نجلا نائب بالشرقية.. طارق شوقي: حجب نتيجة طالبين بعد تسريبها.. شاهد

txt

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

 

وأضاف  : أدفع ضريبة عملي السياسي.. هناك من تلاعب بمشاعر الناس واستغل ان  اعصابهم متوترة انتظارا للنتيجة  وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وقت قصير ".

 

وتساءل :هل النائب  ليس من حقه أن يكون  ابنه متفوقا ؟ لافتا الي ان ابنه كان يحصل علي دروس جماعية مع جميع الطلاب ومنهم الغني والفقير والسياسي وغير السياسي ، متابعا : أليس من حق النائب ان يكون ابنه متفوقا ".

 

وأشار الي أن اكثر ما أحزنه هو كسرة نفس ابنائه بسبب قرار حجب نتيجتهم رغم انهم ليس لهم ذنب في ذلك ، ولكن في الوقت ذاته يرحب بقرار الوزير ، مؤكدا أن ابناءه فور علمهم بالنتيجة عبروا عن فرحتهم وقالوا لي المهم ان تكون راضي عننا وان نكون رفعنا رأسك بتلك النتيجة ".

 

واختتم تصريحاته بقوله : لكل مجتهد نصيب .. ابنائي شطار جدا وتعاهدوا معي علي التفوق وعدم التسبب في شماتة أحد في بسبب النتيجة وتمكنوا من الحصول علي درجات مرتفعة بمجهودهم ".


جدير بالذكر أن أعلن  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم،عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا. 

 

وكتب طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك  "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية" لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".

 

 

حاتم عبدالعزيز نائب الشرقية الثانوية العامة حجب نتيجة طارق شوقي

ترشيحاتنا

الصحة تحذر أي جهة أو شخص من إصدار شهادات تلقي لقاح كورونا

وفاة فيصل ندا عن عمر يناهز 81 عاما

صيام عاشوراء .. علي جمعة يوضح حكم صيام تارك الصلاة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات كارثية في أفغانستان

على المريخ .. مهندس مصري يبتكر جهازا لاستخراج المياه من الهواء |شاهد

تصريح غريب عن النساء من طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

حقيقة تطبيق غرامات جديدة على مخالفات المرور .. اللواء أيمن الضبع يوضح

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ