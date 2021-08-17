أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

لا اعتراض على قرار الوزير

أكد النائب حاتم عبدالعزيز ، نائب الشرقية والد طالبي الثانوية العامة اللذين تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم ، ترحيبه بقرار الوزير وعدم اعتراضه عليه.

وقال النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن ابناءه منذ المرحلة الإبتدائية وهم متفوقين في دراستهم ، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها ، حيث توقع ان يحصلوا علي ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜ لافتا الي انه لم ينشر النتيجة علي صفحته ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول علي النتيجة ونشرها علي السوشيال ميديا .

وأوضح انه لم يرتكب أي خطأ خاصة انه كأب من حقي أن أفرح بنتيجة ابنائي ، كما ان التشكيك في نتيجتهم غير مقبول فليس ذنبهم انهم أبناء نائب مشيرا الي أن شقيقهم الأكبر في الفرقة الرابعة لكلية طب الاسنان ، والتحق بالكلية قبل ان يعمل بالسياسة.

وأضاف : أدفع ضريبة عملي السياسي.. هناك من تلاعب بمشاعر الناس واستغل ان اعصابهم متوترة انتظارا للنتيجة وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وقت قصير ".

وتساءل :هل النائب ليس من حقه أن يكون ابنه متفوقا ؟ لافتا الي ان ابنه كان يحصل علي دروس جماعية مع جميع الطلاب ومنهم الغني والفقير والسياسي وغير السياسي ، متابعا : أليس من حق النائب ان يكون ابنه متفوقا ".

وأشار الي أن اكثر ما أحزنه هو كسرة نفس ابنائه بسبب قرار حجب نتيجتهم رغم انهم ليس لهم ذنب في ذلك ، ولكن في الوقت ذاته يرحب بقرار الوزير ، مؤكدا أن ابناءه فور علمهم بالنتيجة عبروا عن فرحتهم وقالوا لي المهم ان تكون راضي عننا وان نكون رفعنا رأسك بتلك النتيجة ".

واختتم تصريحاته بقوله : لكل مجتهد نصيب .. ابنائي شطار جدا وتعاهدوا معي علي التفوق وعدم التسبب في شماتة أحد في بسبب النتيجة وتمكنوا من الحصول علي درجات مرتفعة بمجهودهم ".



جدير بالذكر أن أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم،عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.

وكتب طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية" لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر".