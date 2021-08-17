القائم بأعمال سفارة الصين لـ «صدى البلد»: 4 لقاحات صينية تستخدم في 100 دولة.. بكين ليس لديها أهداف سياسية خاصة بمجال اللقاحات.. مصر تمتلك قدرة إنتاج لقاح كورونا الجديد.. أمريكا فشلت فى مواجهة كورونا

القائم بأعمال سفارة الصين لـ «صدى البلد»:

بكين ستواصل تزويد مصر باللقاحات

الصين ستسعى جاهدة لتوفير ملياري جرعة من اللقاحات للعالم

5 تدابير للصين لدعم التضامن العالمي في مكافحة الوباء

اقتراح بـ إنشاء منتدى دولي للتعاون في مجال لقاحات

لقاحات الصين ستكون منتجًا عامًا عالميا

الموافقة على 4 لقاحات صينية للاستخدام في أكثر من 100 دولة

الصين تبرعت بـ 770 مليون جرعة لدول العالم

تسرب كورونا من معهد ووهان للفيروسات أكاذيب

تشارك الولايات المتحدة بقوة في تسييس وباء كوفيد 19

كانت أول دولة سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد ،إلا أنه استطاعت التغلب عليه وبقوة، هي دولة الصين التي نجحت في إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد فضلا عن تقديم يد العون لكافة الدول من أجل التعاون معا للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

استطاعت الصين أن تتحدى فيروس كورونا فمن الإغلاق التام لبعض المقاطاعات حتى الوصول إلى لقاح من شأنها حماية المواطن من مخاطر ومضاعفات هذا الفيروس، وعليه أجري موقع صدي البلد الإخباري حوار مع شياو جون جينج، القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة، للحديث حول تجربة الصين الفريدة من نوعها فى مواجهة كورونا وكيف تقدم الصين الدعم إلى دول العالم.

إلى نص الحوار..



- في 5 أغسطس ترأس وزير الخارجية الصيني الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال لقاح فيروس كورونا المستجد. مالذي دار خلال الاجتماع؟

في الخامس من أغسطس، عُقد الاجتماع الأول للمنتدى الدولي حول Covid-19عن طريق الفيديو. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة مكتوبة خلال الاجتماع. وترأس مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي الاجتماع، بما في ذلك نواب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية ووزراء الصحة و كبار ممثلي 23 دولة بما في ذلك معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورؤساء الابتكار من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات، والتحالف من أجل الوقاية من الأوبئة وغيرها من المنظمات الدولية، فضلا عن ممثلي 29 شركة لقاحات صينية وأجنبية حضروا الاجتماع. أقر الاجتماع "البيان المشترك للمنتدى الدولي حول التعاون في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد" .

وتوصل إلى توافق من خمس نقاط:

أولاً، أكدت جميع الأطراف في الاجتماع على أهمية لقاح فيروس كورونا المستجد كمنتج عام عالمي، ودعوا جميع الأطراف إلى مواصلة جهودهم لتحقيق إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في الدول النامية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية لتوفير اللقاحات للدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموا.

ثانياً، تعتقد جميع الأطراف أن البحث عن اللقاحات وتطويرها وإنتاجها يجب أن يتم وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وبأعلى المعايير الصحية، وتوفير لقاحات آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار معقولة، ومن خلال التصدير والتبرع والبحث المشترك والإنتاج المرخص به ونقل التكنولوجيا لزيادة القدرة على إنتاج اللقاح في الدول النامية.

ثالثًا، تدعم جميع الأطراف منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى لاتخاذ قرار مبكر بشأن إعفاء حقوق الملكية الفكرية للقاح فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تواصل البلدان دعم منظمة الصحة العالمية في النهوض بـ "برنامج كوفاكس" ودعوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى تقديم دعم تمويلي شامل لشراء اللقاحات وإنتاجها في الدول النامية.

رابعاً، تتطلع جميع الأطراف إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي في مجال اللقاحات وتعزيز التوزيع العادل والمعقول للقاحات في البلاد حول العالم. فنحن نعارض تأميم اللقاحات، وندعو إلى رفع قيود التصدير على اللقاحات والمواد الخام ودعم الشركات المحلية للقيام بالتعاون الدولي في مجال أبحاث اللقاحات وتطويرها وإنتاجها.

خامساً، تؤكد جميع الأطراف على أهمية نظام قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية وتدعو الحكومات إلى اعتماد مبادئ علمية وغير تمييزية عند دراسة تدابير مراقبة الهجرة واحترام نظام اعتماد منظمة الصحة العالمية ذي الصلة، وينبغي للبلاد أن تعزز التواصل وتنسيق السياسات التنظيمية للقاحات.

- ماذا عن إعلان الصين حول توفير ملياري جرعة من اللقاح للعالم والتبرع بـ 100 مليون دولار أمريكي لـ"برنامج كوفاكس"؟

أعتقد أن العديد من الأصدقاء المصريين قد لاحظوا الوعد الرسمي الذي قطعه الرئيس شي جين بينغ في الاجتماع، كما أنني رأيت تقارير ذات صلة من وسائل الإعلام المصرية. في الواقع، منذ تفشي الوباء تمسكت الصين دائمًا بمفهوم مجتمع الصحة المشتركة للبشرية وعززت بنشاط التعاون الدولي في مجال اللقاحات. وأعلن الرئيس شي جين بينغ في خطابه أن الصين ستسعى جاهدة لتوفير ملياري جرعة من اللقاحات للعالم هذا العام والتبرع بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لـ"برنامج كوفاكس". هذه خطوة رئيسية أخرى اتخذتها الصين لتنفيذ وعد المنتج العام العالمي للقاحات، وستقدم أيضًا مساهمات جديدة في التعاون العالمي لمكافحة الوباء.

في مايو من هذا العام، أعلن الرئيس شي جين بينغ في قمة الصحة العالمية عن خمسة تدابير للصين لدعم التضامن العالمي في مكافحة الوباء، يتضمن ذلك اقتراح إنشاء منتدى دولي للتعاون في مجال لقاحات COVID-19، حيث ستعمل بلاد على إنتاج اللقاحات وتطويرها والشركات وأصحاب المصلحة معًا لمناقشة وتعزيز التوزيع العادل والمعقول للقاحات العالمية.

لا تسعى الصين إلى أي أهداف سياسية في التعاون الدولي في مجال اللقاحات، وليس لديها أي حسابات اقتصادية، ولا تفرض أي شروط سياسية أبدًا. هدفنا الوحيد هو جعل اللقاحات منتجًا عامًا عالميًا وأن تصبح حقًا لقاحًا لشعوب العالم. سنواصل زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مطرد، وتوفير لقاحات صينية بأسعار معقولة للعالم، وتلبية احتياجات الدول النامية، وسنسعى جاهدين لتزويد العالم بملياري جرعة من اللقاحات خلال هذا العام. وسنواصل تعميق التعاون في نقل التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية مع الدول النامية، ودعم منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرار مبكر بشأن إعفاء حقوق الملكية الفكرية للقاح فيروس كورونا، ودعم "برنامج كوفاكس"، وتقديم أول دفعة تزيد عن 100 مليون دولار إلى "برنامج كوفاكس" بنهاية أكتوبر، واستخدام 100 مليون دولار أمريكي تم التبرع بها لـ"برنامج كوفاكس" التي أُعلن عنها للتو لصالح المزيد من البلاد النامية.

- لا تزال جائحة فيروس كورونا في التطور، فكيف ستستمر الصين في التعاون لمكافحة الوباء مع مصر والمجتمع الدولي؟

منذ تفشي الوباء، تعمل الصين بنشاط على تقديم المساعدة في حدود قدرتها إلى الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول النامية، وعلى صعيد آخر تقوم بعمل مثمر في الوقاية من الوباء ومكافحته. وتؤمن الصين إيمانا راسخا بأنه في المعركة بين البشرية والفيروس، لا يمكننا كسب هذه المعركة المتعلقة بمستقبل البشرية ومصيرها إلا من خلال الوحدة والتعاون.

في مايو 2020، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميًا في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بأن لقاحات الصين ستكون منتجًا عامًا عالمياً وستساهم الصين في تحقيق توافر اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في الدول النامية. فنحن نؤمن بكلماتنا وعازمون على أفعالنا. فالصين هي أول دولة تشارك العالم في التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا، وتجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الجديد في الخارج، ولتوفير اللقاحات للدول النامية المحتاجة، والتعاون مع الدول النامية في إنتاج لقاح. في الوقت الحالي، تمت الموافقة على 4 لقاحات صينية للاستخدام في أكثر من 100 دولة، ودخل اثنان في قائمة منظمة الصحة العالمية لاستخدامات الطوارئ وقائمة مشتريات "برنامج كوفاكس"، وقد أقرت السلطات الدولية بسلامتها وفعاليتها.

تقدم الصين لقاحات للدول المحتاجة بشكل عاجل منذ سبتمبر 2020. وقد تبرعت بالفعل بلقاحات لأكثر من 100 دولة وتقوم بتصدير اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة، وتجاوز المبلغ الإجمالي 770 مليون جرعة ، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. وبفضل جهودنا المشتركة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ومصر وإندونيسيا والبرازيل على التوالي أولى الدول في المنطقة التي تمتلك قدرة إنتاج لقاح فيروس كورونا الجديد، وكتبت فصلًا جديدًا من الوحدة والاعتماد على الذات بين الدول النامية. كما تعمل الصين بنشاط على توفير اللقاحات لـ "برنامج كوفاكس" وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية. منذ وقت ليس ببعيد، أطلقت الصين مبادرة شراكة لقاح "الحزام والطريق" وترحب بمزيد من الدول للانضمام.

قال مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي خلال زيارته لمصر يوليو، إن مصر شريك مهم في البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وستواصل الصين تزويد مصر باللقاحات والمواد المضادة للوباء لمساعدة مصر للتغلب تماما على الوباء. في الوقت الحالي، يتم إنتاج خط إنتاج اللقاح وخط إنتاج الأقنعة (الكمامات) الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك بين الصين ومصر بطريقة منظمة، مما يوفر ضمانًا قويًا لمكافحة مصر الوباء.

الصين على استعداد للعمل مع مصر لبناء سور التحصين العظيم، وحماية صحة الإنسان، والفوز بانتصار وحدة البشرية جمعاء في مكافحة الوباء، وتعزيز بناء مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع.

- منذ اندلاع الجائحة، كانت هناك أصوات في الولايات المتحدة تقول إن فيروس كورونا المستجدد قد تسرب من معهد ووهان للفيروسات، ما هو ردكم ؟

هذه الأصوات الأمريكية مبنية بالكامل على أكاذيب ملفقة وحقائق مشوهة، ولا يمكنهم تقديم أي دليل على ذلك، فليس لها مصداقية ولا هناك حقائق علمية على الإطلاق. هذه التصريحات هي من باب المصلحة الذاتية السياسية البحتة لتشويه سمعة الصين، ونحن نعارضها وندينها بشدة.

في فبراير من هذا العام، قام فريق خبراء التتبع المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية بزيارة معهد ووهان لعلم الفيروسات وأجرى تبادلات علمية متعمقة وصريحة مع علماء المعهد. وأبدى أعضاء فريق الخبراء تعليقات إيجابية على انفتاح وشفافية المعهد. "التسرب في المختبر غير مرجح للغاية" هو الاستنتاج الرئيسي الذي تم التوصل إليه في تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية. في عام 2003، استخدمت الولايات المتحدة زجاجة منظف الغسيل "كدليل" لاتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل. فهي نكسة حدثت منذ زمن ليس ببعيد، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بحدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

يجب الإشارة إلى أن الممارسة الأمريكية المتمثلة في استخدام إمكانية التتبع للانخراط في التلاعب السياسي قد قوبلت بمعارضة واسعة من المجتمع الدولي. فحتى الآن، عارضت 70 دولة تسييس قضايا التتبع من خلال كتابة رسائل إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وإصدار البيانات، وشددت على ضرورة الحفاظ على تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية. هذا يعكس عدالة المجتمع الدولي. ويجب على الولايات المتحدة الإصغاء بعناية لهذه الأصوات الموضوعية والعادلة.

أعتقد أنه إذا كان لا يزال لدى حكومة الولايات المتحدة إحساس بالمسؤولية تجاه الشعب الأمريكي، فعليها الإعلان عن مرض الجهاز التنفسي في فرجينيا لعام 2019 لسبب غير معروف في أقرب وقت ممكن، حيث سمح تفشي "مرض السجائر الإلكترونية" على نطاق واسع في ولايتي ويسكونسن وماريلاند والبيانات الخاصة بحالات المرض للجنود الأمريكيين المشاركين في ألعاب ووهان العسكرية والسماح للمجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل في Fort Detrick وأكثر من 200 مختبر بيولوجي التابع للولايات المتحدة في الخارج.

في حين أن الولايات المتحدة قد خلقت نزاعات دولية غير مبررة حول قضية تتبع الفيروس، كيف كانت نتائجها المحلية لمكافحة الوباء؟ في اليوم التاسع، أطلق عدد من مراكز الفكر بشكل مشترك التقرير البحثي "أمريكا أولاً؟ ! الحقيقة حول مكافحة الوباء في أمريكا" ،حيث يعيد الوضع الحقيقي لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة. يظهر التقرير مرة أخرى أن حقيقة معركة الولايات المتحدة ضد الوباء هي أن بعض السياسيين الأمريكيين يقدرون صراعات الحزب على الاهتمام بالحياة، ويتجاهلون المصالح العامة وصحة الشعب الأمريكي؛ وتقدر حكومة "القوة الذهبية" الأمريكية رأس المال على حياة الإنسان، من ناحية يتحدث السياسيون عن "البشر متساوون "و" حقوق الإنسان هي الأولوية ". ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الأمريكي مليء بالتمييز والظلم.

تشارك الولايات المتحدة بقوة في تسييس الوباء، ووضع علامة جغرافية على الفيروس واستخدام تتبع أصل منشأ الفيروس كأداة. وهي لا تحترم الحقائق والعلم والعدالة على الإطلاق. إنها أول دولة في العالم فشلت في محاربة الوباء وصدرت المسؤولية إلى الغير بشكل تعسفي ونشرت في العالم بمعلومات كاذبة. التغلب على الوباء في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى مواجهته واستخلاص الدروس من فشل أمريكا في مكافحة الوباء.

في النهاية، نحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والعلم، والتركيز على مكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، والتوقف عن استخدام الوباء للانخراط في التلاعب السياسي.

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