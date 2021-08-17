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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاحب وعود كاذبة.. أكبر حزب في إسرائيل يهاجم رئيس الحكومة

أكبر حزب في إسرائيل
أكبر حزب في إسرائيل يهاجم رئيس الحكومة

هاجم حزب الليكود اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء نفتالي بينيت على خلفية حملة التطعيم الثالثة التي لم ينفذ وعوده فيها.

وقال الليكود في بيان صحفي، وفق "معاريف"، "فشل آخر لبينت الذي وعد بـتطعيم 1.5 مليون إسرائيلي في 8-10 أيام،  ومر 18 يومًا ونصف اليوم ومليون شخص لم يتم تطعيمهم بعد".

وأضاف: "لاعتبارات سياسية بينيت غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة وحماية سكان إسرائيل".

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وأثار امتناع الجيش الإسرائيلي عن الرد على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة أمس الاثنين، ردود فعل إسرائيلية غاضبة، خصوصًا بعد تهديد إسرائيل بـ"الرد الشديد" على أي صاروخ أو بالون يُطلق من قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الأخيرة.

ويُعد هذا الصاروخ الأول بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع، ويعتبره الكثيرون أول اختبار لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، الذي كان قد هدد بعدم التسامح مع تنقيط الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

وقال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، ألموج بوكير: إن "المستوطنين في سديروت يركضون نحو الغرف المحصنة في منتصف النهار، ويختار رئيس الحكومة بينت احتواء الحدث وكأنه لم يحدث"، متسائلًا: "ماذا لو كان إطلاق الصواريخ على القدس بالأمس؟".

وأضاف: "نعم هذا هو بينت الذي وعد سكان سديروت في يونيو بعد التسامح مع تنقيط الصواريخ، وقال حينها: ’أنتم لستم مواطنون من الدرجة الثانية‘".

من جهته، استهجن الصحفي الإسرائيلي ماندي ريزيل عدم الرد على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، وتساءل: "ألم يعد إطلاق الصواريخ على سديروت يستحق الرد؟".

قال ريزيل: إن "الجيش الإسرائيلي لم يهاجم غزة منذ إطلاق الصاروخ أمس، ولا حتى أثناء الليل.. يا له من ذل وعار"، وفق تعبيره.

بدوره، قال القائد السابق للمنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط يوم توف ساميا: إنه "في محصلة ما يدور، حركة حماس تزداد قوة وهي تضع قواعد اللعبة بشكل كامل، وهي التي تحدد متى تبدأ وما هو مقدار التوتر وكيف ينتهي".

يذكر أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أمس الاثنين، نحو مستوطنة سديروت بغلاف غزة، أحدهما سقط داخل القطاع والآخر اعترضته "القبة الحديدية"، وفق بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الجيش بيني غانتس، وجّها تعليمات للجيش بعدم مهاجمة قطاع غزة ردًا على الصاروخ الذي أطلق ظهر أمس على مستوطنة سديروت.

ويرى مراقبون أن بينت امتنع عن الرد تجنبًا للانجرار إلى تصعيد مع قطاع غزة، سيّما وأن الائتلاف الحكومي الذي شكّله مع يائير لبيد يتسم بالضعف بسبب الاختلافات السياسية بين أحزابه، والتحديات الكثيرة التي تواجهه.
 

الليكود إسرائيل تل أبيب نفتالي بينيت الكنيسة

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