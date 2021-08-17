تحذيرات عاجلة وخدعة للامساك بها.. قصة القرود الهاربة في حدائق الأهرام

ظاهرة تنتشر في المجتمع المصرى وهى اقتناء الحيوانات بالمنازل، دون الخوف من نتائج ذلك سواء ماتحمله من أمراض تنتقل للإنسان أو هروبهم وتسببهم فى أذي للمواطنين .

التعامل مع الحيوانات البرية تحتاج إلي تعامل خاص وثقافة معينة ، كما أن التخلص منها بطريقة خاطئة قد يسبب أذى وذعرا للكثير للمواطنين كما حدث مع قرود منطقة حدائق الأهرام .



وشهدت الساعات الماضية، هروب قرود من أحد الأشخاص كان يقتنيهم في منطقة حدائق الأهرام، ما أثار الذعر في نفوس قاطني المنطقة ، ويبحث أطباء حديقة الحيوانات عنهم حتى الآن



هروب القرود



وعلق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على الأمر، قائلًا إن غزو القرود شوارع ومنازل حدائق الأهرام غريب جدا، نافيا هروب القرود من حديقة الحيوان لتذهب إلى حدائق الأهرام.

ليست الأولى

وأضاف "رجائي"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بعض المواطنين حاليًا أصبحوا يربون تماسيح وحيوانات برية خطرة وتسبب ذعرا وقلقا للمواطنين والجيران، وقد تضر صاحبها شخصيًا ويتم التخلص منها بطرق غير سليمة، مؤكدا "حدثت هذه الظاهرة بنفس المنطقة فى شهر مارس الماضى، وليست الأولى من نوعها".



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هناك بلاغا ورد إليهم من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، وتم توجيه أطباء بحوزتهم نوع من المخدر لضبط هذه “النسانيس” المنتشرة بشوارع حدائق الأهرام.



مصير القرود الهاربة

وتابع "سيتم تخدير القرود حاليا، ثم نقلها لحدائق الحيوان؛ لكونها خطرة وممنوع اقتناؤها"، مشيرًا إلى أن اقتناء هذه الحيوانات يعرض أصحابها لتحرير محضر ضدهم، وعرضهم على النيابة المختصة وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.

نصائح للمواطنين

ووجه رجائي عدة نصائح للمواطنين بعدم اقتناء حيوانات برية لتربيتها، قائلًا "لو حد يعرف حد مربي حيوان برى يبلغ عنه فورا، لأن هناك خطرا على حياة المواطنين".



معوقات الامساك بالقرود

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ، إنه سيتم الامساك بالقرود فى حدائق الأهرام بحد أقصي خلال اليوم، موضحا أن هناك مشكلة تواجههم تعوق الإمساك بالقرود سريعا وهى وجود أشجار متشابكة ومنازل خالية بحدائق الأهرام مما يصعب عملية الامساك بالقرود .

خدعة

وأضاف "رجائي " خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه يتم وضع مخدر في الموز للقرود لكى يتم الامساك بها ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التى تحدث فى منطقة حدائق الأهرام.

وأشار " رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان" إلي أن التعامل مع الحيوانات البرية خطر ، ولكن الأخطر التخلص منها بطريقة غير صحيحة مما يؤذى المواطنين.



وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود قال: "بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض، وأى حد يربى أى حاجة لازم يبلغ بيها ولما الحيوان يتوحش بيحاول التخلص منهم، وشرطة البيئة والحى هما هيعرفوا مصدر القرود فى حدائق الأهرام".



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، إنه ممنوع تربية القرود أو الحيوانات البرية فى المنازل لإنها تحتاج إلي بيئة وتعاملات خاصة حتى التخلص منها يحتاج إلي طرق خاصة .

تحذيرات

وحذر "محمود" خلال تصريحات أدلى بها ل"صدى البلد" ، من تربية القرود والنسانيس بالمنازل لإنهم ينقلوا أمراض عديدة من إلي الإنسان .

الكشف على القرود

وأضاف "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية" أن أطباء حديقة الحيوان لديها الخبرة الكافية للتعامل مع القرود والنسانيس بشكل كبير ، مؤكدا أنه بعد الامساك بالقرود سيتم الكشف عليهم للتأكد من وجود أمراض بهم من عدمه ، معلقا :"ولكنى أرجح أن قرود حدائق الأمراض غير مريضة لإنها لديها القدرة على القفز وهذا يعنى عدم مرضها " .

وأوضح أن عدم قدرة القرد على الحركة أو القفز يعنى مرضه ، مناشدا جميع المواطنين بعدم اقتناء القرود أو أى حيوانات برية بالمنازل .