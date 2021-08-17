عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المواجهة والتجوال .. "حلم المسرح" ينطلق في قرى مصر من جديد

صدى البلد

أكد المخرج  إسماعيل مختار - رئيس البيت الفني للمسرح بدء انطلاق عروض البيت الفني المسرح من جديد لتجوب قرى مصر و نجوعها ب ٢٠ محافظة برعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة .


وقال مختار أن مشروع التجوال والمواجهة  يقدم في انطلاقته الثانية هذا العام  ١٥ عرضا تمثل جميع فرق بيت المسرح يتم عرضها بـ ٢٠٠ قرية مصرية، اضافة الي المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث يقدم البيت الفني للمسرح ١٤٥ ليلة عرض في القرى ضمن المبادرة ، و ذلك ابتداء من منتصف شهر أغسطس الجاري و حتى منتصف شهر يناير المقبل، و ذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية و والشباب  و التضامن الاجتماعي ، إضافة إلي  الهيئة العامة لقصور الثقافة و عدد من الجهات المعنية و جمعيات المجتمع المدني .

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال  ان الفرقة تنظم الانطلاقة الثانية لجولة عروض البيت الفني للمسرح ، و التى تضاعف فيها عدد العروض و القرى المقدم فيها العروض، ليصل اجمالي ليالي العرض الى ٣٢٥ ليلة عرض ، و هو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض في الانطلاقة الاولى و التي كانت في الفترة من فبراير الى يونيو من العام الجاري


جدير بالذكر. ان الانطلاقة الثانية من المواجهة و التجوال تبدأ بعرض "ولاد البلد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار ، و ذلك حتى ٢٥ أغسطس الجاري ، و عرض " محطة مصر " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس و يستمر حتى ٢٠ من شهر أغسطس الجاري بمحافظة الشرقية  ، و عرض "ذهب الليل " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية و الذي قُدم هذا الاسبوع بمحافظة البحيرة . 
 

وزير الثقافة مبادرة حياة كريمة البيت الفني للمسرح مسرح المواجهة رئيس البيت الفني للمسرح

ترشيحاتنا

قدوة للشباب.. السيسي يعرب عن تقديره لأبطال مصر الرياضيين من البعثة الأولمبية

أخبار الرياضة| ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم محمد صلاح.. سر استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن من موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

التعليم العالي تعلن تعليمات هامة عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

مزارعون إسرائيليون يحتجون قرب الحدود اللبنانية رفضًا لخطة الإصلاح الحكومية

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لـ أبطال مصر الرياضيين في كل الألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.. 76% الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ