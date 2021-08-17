المواجهة والتجوال .. "حلم المسرح" ينطلق في قرى مصر من جديد

أكد المخرج إسماعيل مختار - رئيس البيت الفني للمسرح بدء انطلاق عروض البيت الفني المسرح من جديد لتجوب قرى مصر و نجوعها ب ٢٠ محافظة برعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة .



وقال مختار أن مشروع التجوال والمواجهة يقدم في انطلاقته الثانية هذا العام ١٥ عرضا تمثل جميع فرق بيت المسرح يتم عرضها بـ ٢٠٠ قرية مصرية، اضافة الي المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث يقدم البيت الفني للمسرح ١٤٥ ليلة عرض في القرى ضمن المبادرة ، و ذلك ابتداء من منتصف شهر أغسطس الجاري و حتى منتصف شهر يناير المقبل، و ذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية و والشباب و التضامن الاجتماعي ، إضافة إلي الهيئة العامة لقصور الثقافة و عدد من الجهات المعنية و جمعيات المجتمع المدني .

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال ان الفرقة تنظم الانطلاقة الثانية لجولة عروض البيت الفني للمسرح ، و التى تضاعف فيها عدد العروض و القرى المقدم فيها العروض، ليصل اجمالي ليالي العرض الى ٣٢٥ ليلة عرض ، و هو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض في الانطلاقة الاولى و التي كانت في الفترة من فبراير الى يونيو من العام الجاري



جدير بالذكر. ان الانطلاقة الثانية من المواجهة و التجوال تبدأ بعرض "ولاد البلد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار ، و ذلك حتى ٢٥ أغسطس الجاري ، و عرض " محطة مصر " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس و يستمر حتى ٢٠ من شهر أغسطس الجاري بمحافظة الشرقية ، و عرض "ذهب الليل " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية و الذي قُدم هذا الاسبوع بمحافظة البحيرة .

