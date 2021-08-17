السيسي لأبطال الأولمبياد : شكرا لكم .. واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة لأبطال الأولمبياد ، قائلا: “ شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.”.

وكتب الرئيس: “ شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار، وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية ”.

شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

و هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال مصر الذين حققوا ميداليات أولمبية في اولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس السيسي أثناء تكريم أبطال مصر اليوم ، :" ألف مبروك وما فعلتموه أسعدنا وفرحنا جميعا وما فعلتموه جهد عظيم وإن شاء الله نحقق أفضل من ذلك ".

وأضاف الرئيس السيسي :" حالة الرياضة واللياقة البدينة في مصر تعكسها المسابقات الرياضية مثل الأولمبياد ، الهدف ليس تحقيق الميدالية فقط ولكن بناء أجسام أبنائنا في مصر ".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020.

وقام الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

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