كؤوس وميداليات جديدة لأبطال وادي دجلة في التنس والتايكوندو.. وتحدي دولي للاعبي التنس

تكليلًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في دعم وتطوير مستوى اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية، نجح أبطال وادي دجلة في التنس والتايكوندو بالتتويج بـ6 كؤوس و3 ميداليات جديدة خلال المشاركة ببطولات محلية ودولية خلال شهر أغسطس الجاري، فيما يستعد لاعبو الاسكواش بالنادي لخوض تحدي دولي جديد وسط آمال بمواصلة الانتصار والحفاظ على صدارة التصنيف العالمي.

وواصل أبطال وادي دجلة، الصدارة ببطولات التنس، وفازوا بـ 6 كؤوس متنوعة بواقع كأس المركز الأول، وآخر للمركز الثاني، و3 كؤوس للمركز الثالث ضمن منافسات البطولة الدولية للتنس التي أقيمت في نادي السليمانية، و الصيد بالدقي، وسماش، والتوفيقية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس، وتوج أبطال وادى دجلة للتايكوندو تحت سن 9 سنوات بـ3 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية، ميدالية فضية ومثلها برونزية بطولة الجمهورية للتايكوندو التي أقيمت في استاد القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري.

في سياق ذاته قاد أبطال أندية وادى دجلة لسباقات السرعة المنتخب الوطني لحصد جوائز بطولة أفريقيا لسباقات السرعة والتي أقيمت بدولة بنين خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، بعد تحقيق أبطال النادي عدد 32 ميدالية متنوعة من أصل 39 ميدالية حققها لاعبي المنتخب الوطني بواقع 11 ميدالية ذهبية ،11 ميدالية فضية و11 ميداليات برونزية.

وفي سياق متصل يشارك 9 لاعبين من أندية وادى دجلة في بطولة Allam British المقرر أن تقام في إنجلترا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري.

يشارك في بطولة Allam British، من أندية وادى دجلة علي فرج المصنف الأول عالميًا والحاصل مؤخرًا على بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، وكريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميًا، واللاعبان مازن هشام ويوسف إبراهيم من أبطال اللعبة في مصر، ومن اللاعبات البطلة نوران جوهر المنصفة الأولى عالميًا، وهانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا، وكلا من ميار هاني ومنة حامد وروان العربي وهن من أفضل اللاعبات الصاعدات بلعبة الإسكواش.