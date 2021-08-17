خالد جلال ناعيا "فيصل ندا": فقدنا قلما أثرى وجداننا بالعديد من الأعمال الخالدة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الكاتب والسيناريست الكبير "فيصل ندا" الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز ٨١ عاما.

وقال جلال، إن الدراما التلفزيونية والسينمائية والكتابة المسرحية فقدت قلما أثرى وجداننا بالعديد من الأعمال الخالدة، وأن ندا كان أيضا صاحب تأثير في الإنتاج الفني بشكل عام، وكانت له بصمته الإبداعية الخاصة، رحم الله الراقي المحترم الكاتب الكبير فيصل ندا واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

ولد فيصل ندا بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1963، وقد ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، ومن أعماله المسرحية "المتزوجون، اهلا يا دكتور" وغيرهما، ومن أعماله فى السينما " الشجعان الثلاثة، القاضى والجلاد، قضية سميحة بدران" ، وفى الإذاعة مسلسل " هارب من عش الزوجية"، وفى التليفزيون " أزواج فى ورطة، أهلا أهلا بالسكان" .