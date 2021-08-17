قبل مواجهة وادي دجلة .. هاشتاج #حاربو_علي_الدوري_يا_زمالك يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #حاربو_علي_الدوري_يا_زمالك قائمة الأكثر تداولا على تويتر دعما للزمالك قبل مواجهة وادي دجلة الليلة



وجاءت تعليقات جماهير الزمالك كالتالي "يا رب الفوز ل الزمالك النهارده #حاربو_علي_الدوري_يا_زمالك" و "‏أن شاء الله ربنا هيكرمكم ويكرمنا وتكون البطولة من نصيبنا #حاربو_علي_الدوري_يا_زمالك".



ويستضيف نادي الزمالك منافسه وادي دجلة اليوم علي ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز وطمعا في التتويج باللقب .

علي جانب آخر يدخل فريق وادي دجلة المباراة بنفس الطوح علي أمل الخروج من دوامة الهبوط الي القسم الثاني بعد موسم سئ للفريق .

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

تقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الصباحي حكما للساحة

أحمد حسام مساعدا أول

رجب محمد مساعدا ثانيا

محمد عبد العزيز حكما رابعا

محمود عاشور حكم فيديو

سعيد حمزة مساعد حكم فيديو.