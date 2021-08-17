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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركيا تبني جدارا على طول حدودها مع إيران لوقف تدفق اللاجئين من أفغانستان..فيديو

جدار عازل تقوم به
جدار عازل تقوم به تركيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مباشرة تركيا عملية سريعة الوتيرة لبناء جدار فاصل على طول حدودها مع إيران لمنع تدفق اللاجئين الجدد خاصة من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. 

يبلغ طول الجدار العازل 243 كيلومترا بارتفاع يقدر بـ 3 أمتار. وتم تدعيم 5 كيلومترات من الجدار في مقاطعة فان بالأسلاك الشائكة والخنادق.

 

انتهت أشغال البناء على حوالي 156 كيلومترا 

 

انتهت أشغال البناء على حوالي 156 كيلومترا من الجدار في الوقت الراهن.

 

وتخشى تركيا، التي يسكنها حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب، من تدفق آخر للاجئين من أفغانستان.


تأتي سيطرة طالبان على كامل مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابول بعد انسحاب قوات الناتو عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في البلاد منذ حوالي 20 عاما.

أفغانستان الناتو تركيا الجدار العازل جو بايدن

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