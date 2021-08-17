مسلحو طالبان يمنعون فريق الجزيرة من نقل الأحداث في محيط مطار كابول

منع مسلحو حركة طالبان، الفريق الإعلامي لقناة الجزيرة من أداء عملهم ونقل الأحداث من محيط مطار كابول.

وحسب ما ظهر خلال النقل الحي من محيط مطار كابل بأفغانستان، طالب عناصر طالبان، بإيقاف كاميرا الجزيرة من مراسل الشبكة حميد الله محمد شاه لتنقطع الصورة على الهواء.

يذكر أن المتحدث باسم حركة طالبان، قال اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان تمر بمرحلة حساسة مرة أخرى، مضيفا: "نبارك للجميع انتهاء "الاحتلال" الأمريكي لأفغانستان".

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "الحركة لا تريد استمرار الحرب في أفغانستان، وسنعمل على وضع نظام إسلامي شامل في أفغانستان".

وتابع: "تأمين المواطنين الأفغان والبعثات الدبلوماسية أولوية، ونعمل على تأمين المقرات الحكومية والمطارات".

وواصل: "البعض يريد تشويه صورة الحركة من خلال عمليات سلب ونهب، و الحركة ملتزمة بكل التعهدات التي قدمتها، ونأمل من المجتمع الدولي أن يعاملنا بشكل مناسب".

وذكر: "لن نسمح لأي جهة بتهديد القيم الإسلامية في أفغانستان، ومن حق أفغانستان أن تضع القانون الذي يناسب قيمنا".

وأفاد في مؤتمره الصحفي: "ملتزمون بالمحافظة على حقوق المرأة حسب قيمنا، وللمرأة الحق في التعليم وممارسة أي عمل إداري ، ولا نريد أعداء لأفغانستان في الداخل أو في الخارج".

وأكد التطلع إلى أن يكون هناك تعايش سلمي بين أطياف الشعب الأفغاني، مضيفا: "سنسمح لوسائل الإعلام بممارسة دورها ولكن نطالبها بمراعاة قيمنا الدينية والوطنية".

ولفت: "أطمئن من عملوا ضدنا مع القوات الأجنبية أننا عفونا عنهم وأن أفغانستان بلدهم ولا يجب أن يغادروها، والاتصالات مع المجتمع الدولي ستستمر".