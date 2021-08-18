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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. أقرب اقتران لكوكبين على قبة السماء لعام 2021

الظوار الفلكية
الظوار الفلكية

تشهد سماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء  الموافق 18 أغسطس 2021، أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساءً حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغريي ما سيسمح لكلا الكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.


سوف يتم أولاً رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذين الكوكبين أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبان من الأفق حيث حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره.


بشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية،  ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

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أما بالنسبة في خطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، عطارد هو أكثر إشراقًا حيث يلمع بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار.

علميا يقال بأن كوكبين في حالة اقتران عندما يكونون شمال وجنوب أحدهما الآخر في المطلع المستقيم، المطلع المستقيم على الكرة السماوية يعادل خط الطول على سطح الأرض.

يحدث أقرب اقتران كوكبي عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ في 19 أغسطس هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين عام 2021.

لقد كانت آخر مرة يحدث أقرب اقتران مرئي بأقل من (0.1 درجة)  بين عطارد والمريخ في 16 سبتمبر 2017. وسوف يتكرر مرة أخرى في  23 أغسطس 2032.

كوكب الزهرة كوكب سماء مصر غروب الشمس الفلك

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