حمد البلوشي يطلق صفحته علي فيسبوك لاكتشاف المواهب الشعرية

أطلق الشاعر حمد البلوشي، نجم شاعر المليون، صفحة تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "حمد البلوشي" بهدف التفاعل مع المواهب الشعرية الجديدة في الوطن العربي ورعايتها، فضلا عن نشر الشعر والأدب والتحاور النقدي حوله، بالإضافة لتوثيق تراث الشعر الغنائي الأصيل.

وقال الشاعر حمد البلوشي الهدف من الصفحة اكتشاف مواهب إبداعية بين شباب الوطن العربي ورعايتها وتقديمها للوسط الفكري والثقافي عبر جوائز مادية قيمة في مجالات الشعر والقصة والبحث.

جدير بالذكر أن الشاعر حمد البلوشي ولد في العام 1982 بإمارة أبوظبي، حيث نشأ وترعرع بين مدينتي العين وأبوظبي في عائلة فنية تضم العديد من الشعراء، وهو ما جعل من السهل أن تطفو موهبته الكبيرة إلى الساحة، والده هو سعيد بن خليفة بن الدحيم، وهو من الشعراء المخضرمين الأوائل بمجلس شعراء أبوظبي، وهو كبير ومعرف القبيلة بمرسوم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الشاعر حمد البلوشي ليس مجرد شاعر إماراتي، وإنما هو مفكر مثقف مؤمن بالعروبة وأن الفن من الممكن أن يجمع ويوحد الشعوب، ولذلك قدّم عددًا من الأعمال التي تعاون فيها مع مجموعة من الفنانين العرب، وفي العام الماضي، أهدى الشعب المصري قصيدة بعنوان «أم الدنيا»، كما تعاون مع الفنان الليبي رافع العكوكي بأغنية تحمل اسم «من ليبيا»، وأهدى أغنية «لبيك أبوخالد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارات.