ننشر صورة الطالبة المنتحرة بالمنوفية لرسوبها في الثانوية العامة

سادت حالة من الحزن بين اهالي سرس الليان في محافظة المنوفية عقب انتحار طالبة من أعلي سطح منزلها في الطابق السادس.

جاء ذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وحصولها علي مجموع ضعيف ورسوبها، فأقدمت علي الانتحار.

ونعت صديقات سميرة شريف الضوى ابنة سرس الليان صديقتهن وسط حالة من الحزن بين الطلاب.

وأصيب طالب بالصف الثالث الثانوى بحالة انهيار عصبي أعقبها إغماء داخل منزله بقرية كفر فيشا بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

و حصل الطالب علي مجموع صغير ما أصابه بحالة انهيار عصبي وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

فيما تم إجراء الإسعافات الأولية للطالب وخرج عقب استقرار حالته الصحية.

وشهدت محافظة المنوفية حالتي انتحار بين طالبات الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة.

و ألقت طالبة تدعي سميرة من مدينة سرس الليان بالصف الثالث الثانوى بنفسها من الطابق السادس وذلك عقب حصولها علي مجموع منخفض في الثانوية العامة.

وحاولت طالبة تدعي دينا من قرية كفر الخضرة مركز الباجور الانتحار حيث أصيبت بحالة تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية وتتلقي العلاج بمستشفى سرس الليان وجارى نقلها لمستشفى الجامعة.