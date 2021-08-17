مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.
و يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري
مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بالدوري
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.