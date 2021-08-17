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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بالدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.
و يضم التشكيل كل من: 
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :  محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي  وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما  و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري

الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون وادي دجلة محمد أبو جبل

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