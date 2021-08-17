الكونجرس الأمريكي يطالب بايدن بإجلاء أهم النساء من أفغانستان

أرسل اثنان من لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وهم بوب مينينديز والعضوة جين شاهين، رسالة إلي إدارة بايدن تتطالبه بإجلاء النساء الأفغانيات بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، وقع 44 عضوًا في الكونجرس من كلا الحزبين على الرسالة، التي تم إرسالها إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وكان من بين الموقعين على الرسالة زعيم الأغلبية تشاك شومر والسناتور بيرني ساندرز والسناتور الجمهوري ليزا موركوفسكي.

وجاء في نص الرسالة "نحثكم بشدة على إنقاذ النساء، والناشطات، والمدافعين عن حقوق الإنسا ، والقضاة، والبرلمانيين والصحفيين، وأعضاء الفصيلة النسائية التكتيكية التابعة لقوات الأمن الأفغانية".

وأضافت "نتلقى نحن وموظفينا تقارير منتظمة بشأن استهداف وتهديد واختطاف وتعذيب واغتيال النساء لعملهن في الدفاع عن الديمقراطية والمساواة والتعليم العالي وحقوق الإنسان في أفغانستان".

وأضافت "نحن نقدر بشدة جهودك للمساعدة في إنقاذ حياة الأفغان الذين عززوا المصالح المشتركة لـ أمريكا وأفغانستان، ودافعوا عن السلام والديمقراطية والمساواة. نحن متفقون جميعًا على أننا مدينون لهم بدعمنا غير المشروط".